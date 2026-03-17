Cuba gặp sự cố mất điện diện rộng

17-03-2026 - 11:28 AM | Tài chính quốc tế

(Ảnh: Reuters)

Cuba đã gặp sự cố mất điện diện rộng hôm 16/3, Bộ Năng lượng nước này thông báo, trong bối cảnh lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Cuba vẫn tiếp diễn.

Theo RT , sự cố khiến gần 11 triệu người rơi vào cảnh không có điện.

Các quan chức Cuba cho biết, quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt và điện đã được khôi phục ở một số khu vực, bao gồm cả Bệnh viện Faustino Perez ở Matanzas. Nguyên nhân của sự cố mất điện đang được điều tra.

Trước đó, hôm 13/3, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel xác nhận, Havana sẵn sàng đối thoại với Washington “mà không từ bỏ các nguyên tắc hay chủ quyền của chúng tôi”. Ông Diaz-Canel cho biết, Cuba đã không nhận được các chuyến hàng dầu trong ba tháng qua do lệnh cấm vận. Điều này đã ảnh hưởng đến nhiều người dân, bao gồm cả trẻ em cần được giúp đỡ về y tế.

Nga, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc đã lên án lệnh cấm vận của Mỹ, cảnh báo rằng tình trạng mất điện và cắt điện gây thiệt hại không cân xứng cho dân thường.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Tổng thống Trump 'nhờ' Trung Quốc hỗ trợ mở cửa Eo biển Hormuz: Bắc Kinh có động thái 'lạ'

Vàng bạc khó mua, chuyên gia khuyên nhất định phải làm điều này

Ngành công nghiệp giao đồ ăn 20 tỷ USD 'nóng' dần sau loạt cáo buộc gián điệp với các công ty Trung Quốc

11:21 , 17/03/2026
Không phải Slovakia hay Hungary, thủ tướng một nước EU bất ngờ kêu gọi châu Âu bình thường hóa quan hệ với Nga để được hưởng năng lượng giá rẻ

10:48 , 17/03/2026
Dầu Nga đón kỷ lục vui chưa từng có

10:19 , 17/03/2026
Nga phát minh động cơ tuabin khí "không thể phá hủy", phá vỡ truyền thống kinh điển hàng thập kỷ

09:50 , 17/03/2026

