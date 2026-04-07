Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran "phản pháo" tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump

Theo Huệ Bình | 07-04-2026 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Quân đội Iran ngày 7-4 lên tiếng đáp trả những tuyên bố đanh thép từ họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy quân sự cao nhất của Iran - chỉ trích các lời đe dọa của ông Donald Trump là "hoang tưởng", sau khi tổng thống Mỹ cảnh báo về các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Iran cho rằng những tuyên bố gây sức ép của ông Donald Trump không thực tế, không tác động đến lộ trình các hoạt động quân sự mà nước này đang triển khai đối với Mỹ và Israel.

Iran phản đòn tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Trung tá Ebrahim Zolfaghari - người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu trung tâm Khatam al-Anbiya. Ảnh: The Chosun Daily

Trang Islam Times dẫn lời trung tá Ebrahim Zolfaghari: "Chúng tôi đã khẳng định ngay từ đầu rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Iran sẽ bị đáp trả đích đáng bằng các đòn tấn công gấp đôi vào lợi ích của đối phương ở bất cứ đâu trong khu vực".

Ông Zolfaghari nhấn mạnh nếu các cuộc tấn công này tái diễn, các giai đoạn trả đũa tiếp theo sẽ được thực hiện "với sức tàn phá khủng khiếp" và quy mô rộng lớn hơn nhiều lần.

Iran phản đòn tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 2.

Iran hứng chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel kể từ ngày 28-2. Ảnh: Abbas Araghchi/X

Động thái phản hồi từ phía Iran xuất hiện ngay sau khi ông Donald Trump tung ra những tối hậu thư gay gắt hơn. Ông tuyên bố Iran có thể bị "xóa sổ" nếu không đạt thỏa thuận trước hạn chót vào tối 7-4 (giờ Mỹ).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng chiều 6-4 (giờ Mỹ), ông Donald Trump khẳng định Mỹ có thể phá hủy các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp Iran chỉ trong vòng vài giờ.

Ông Donald Trump cho biết một chiến dịch như vậy có thể hoàn tất trong vòng 4 giờ, dù khẳng định Mỹ không muốn chọn con đường đó.

Cuộc tranh cãi gay gắt này diễn ra sau khi Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn kéo dài 45 ngày. Thay vào đó, Tehran đã gửi văn bản phản hồi gồm 10 điểm, yêu cầu chấm dứt xung đột vĩnh viễn, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thực hiện nỗ lực tái thiết và thiết lập một khung pháp lý nhằm đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.

Theo hãng tin IRNA, phản hồi 10 điểm này được Iran gửi thông qua Pakistan và các bên trung gian.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, khẳng định những yêu cầu này không phải là sự thỏa hiệp, mà là minh chứng cho vị thế tự tin của Iran trong việc bảo vệ lập trường của mình.

Theo ông Esmaeil Baghaei, các đề xuất trước đó của Mỹ đã bị bác bỏ vì "áp đặt quá mức".

Tuy nhiên, ông Donald Trump đánh giá phản hồi của Iran dù có sức nặng nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục. Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục lặp lại lời đe dọa nhắm vào các cơ sở hạ tầng, bất chấp những lo ngại về mặt luật pháp và nhân đạo.

Theo Huệ Bình

Người Lao động

Từ Khóa:
donald trump, iran

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên