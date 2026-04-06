Chặn đứng vụ nổ đường ống khí đốt từ Nga sang Hungary

Theo Hải Yến | 06-04-2026 - 19:25 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić thông tin về việc phát hiện chất nổ gần tuyến khí đốt quan trọng, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng.

Giới chức Serbia đã phát hiện chất nổ có sức công phá lớn được đặt gần một tuyến đường ống dẫn khí đốt quan trọng vận chuyển năng lượng từ Nga sang Hungary, Tổng thống Aleksandar Vučić cho biết. 

Phát biểu với báo giới ngày 5/4, ông Vučić cho biết “2 gói chất nổ lớn dạng thanh” đã được tìm thấy tại khu vực Kanjiza, cách biên giới Hungary khoảng 10km.

Thành phố Kanjiza nằm gần tuyến khí đốt Balkan Stream - phần mở rộng khu vực của đường ống TurkStream. Tuyến này đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Serbia, Hungary và hiện kết thúc tại biên giới Slovakia. Hungary nhập khẩu khoảng 7,4-7,6 tỷ m3 khí đốt mỗi năm qua Serbia.

Tổng thống Serbia cho biết các cơ quan tình báo đã “kịp thời phát hiện” vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường an ninh năng lượng tại khu vực.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi đe dọa cơ sở hạ tầng thiết yếu của Serbia”.

Ông Vučić không nêu đích danh bên liên quan, nhưng cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về vụ việc, đồng thời nhận định nếu xảy ra vụ nổ, nguồn cung khí đốt tại Hungary và miền Bắc Serbia có thể bị gián đoạn.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban xác nhận đã có cuộc điện đàm và cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành, đồng thời triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng quốc phòng.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng hành động này đe dọa an ninh năng lượng, đồng thời khẳng định Budapest phản đối các hành vi như vậy.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định những người đứng sau vụ việc có thể đang tìm cách gây sức ép đối với Hungary.

Bà cho rằng điều này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, từ chính trị, kinh tế đến năng lượng, nhằm ảnh hưởng tới các quyết định của Hungary.

Trong thời gian qua, Hungary và Ukraine đã có nhiều bất đồng liên quan nguồn cung dầu từ Nga qua đường ống Druzhba. Tháng 1, Ukraine đã dừng hoạt động tuyến ống này với lý do bị tấn công, trong khi phía Nga bác bỏ thông tin.

Nga cũng cáo buộc các lực lượng Ukraine liên quan tới một số vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, gồm sự cố đường ống Nord Stream năm 2022.

Theo RT

Giá vàng giảm mạnh nhất gần 13 năm, nhiều NHTW rục rịch đi bán, chuyên gia cảnh báo: Nhà đầu tư không nên làm theo, vì sao?

Giá vàng giảm mạnh nhất gần 13 năm, nhiều NHTW rục rịch đi bán, chuyên gia cảnh báo: Nhà đầu tư không nên làm theo, vì sao? Nổi bật

Nga tuyên bố sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu, khí đốt cho một nước đang mua hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ Moscow

Nga tuyên bố sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu, khí đốt cho một nước đang mua hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ Moscow Nổi bật

Vừa nhận hơn 700.000 thùng dầu Nga, Cuba lại đón tàu chở nhà máy điện ung dung cập cảng, không phải từ Moscow hay Bắc Kinh

Vừa nhận hơn 700.000 thùng dầu Nga, Cuba lại đón tàu chở nhà máy điện ung dung cập cảng, không phải từ Moscow hay Bắc Kinh

19:15 , 06/04/2026
Giá dầu tồi tệ và sự im lặng

Giá dầu tồi tệ và sự im lặng

19:05 , 06/04/2026
Mới đầu tháng 4, nước láng giềng Việt Nam đã cảnh báo nhiệt độ có thể vượt quá 52 độ C

Mới đầu tháng 4, nước láng giềng Việt Nam đã cảnh báo nhiệt độ có thể vượt quá 52 độ C

18:52 , 06/04/2026
Cứ ngỡ thế giới sẽ háo hức xem tàu Artemis 2 đến Mặt Trăng, hóa ra tất cả chỉ quan tâm đến "cái toilet hỏng"?

Cứ ngỡ thế giới sẽ háo hức xem tàu Artemis 2 đến Mặt Trăng, hóa ra tất cả chỉ quan tâm đến "cái toilet hỏng"?

18:08 , 06/04/2026

