Mới đầu tháng 4, nước láng giềng Việt Nam đã cảnh báo nhiệt độ có thể vượt quá 52 độ C

Theo Chi Chi | 06-04-2026 - 18:52 PM | Tài chính quốc tế

Chính quyền đã cảnh báo chỉ số nhiệt độ ngày 6/4 đạt mức "nguy hiểm".

Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA) của Thái Lan đã cảnh báo rằng chỉ số nhiệt độ của thành phố đã đạt mức “nguy hiểm” vào ngày 6 tháng 4, làm dấy lên những lo ngại đáng kể về sức khỏe của người dân.

Theo Sở Môi trường của Cơ quan Quản lý Đô thị Boston (BMA), chỉ số nhiệt độ cảm nhận tối đa được ghi nhận trong ngày nằm trong khoảng từ 42 độ C đến 51,9 độ C, được xếp loại là "nguy hiểm", với nguy cơ leo thang lên mức "rất nguy hiểm", tức là trên 52 độ C.

Các nhà chức trách giải thích rằng mặc dù nhiệt độ không khí thực tế vẫn ở mức khoảng 38 đến 40 độ C, nhưng độ ẩm cao đang đẩy nhiệt độ "cảm nhận" lên cao hơn đáng kể, làm tăng nguy cơ kiệt sức do nóng và say nắng.

Chính quyền thành phố Bangkok kêu gọi người dân theo dõi sát sao các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, mạch nhanh hoặc đổ mồ hôi bất thường.

Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) kêu gọi công chúng theo dõi sát sao các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, mạch nhanh hoặc đổ mồ hôi bất thường. Bất cứ ai gặp phải những dấu hiệu này nên lập tức di chuyển đến nơi râm mát hoặc có điều hòa và nghỉ ngơi.

Người dân cũng được khuyên nên uống nước thường xuyên suốt cả ngày, tránh các hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm nắng nóng, đặc biệt là từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều và giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Các nhóm có nguy cơ cao bao gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền hoặc béo phì được khuyến cáo mạnh mẽ nên tránh hoàn toàn các hoạt động ngoài trời và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.

Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) cảnh báo rằng nắng nóng cực độ có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, bao gồm cả say nắng và kêu gọi công chúng cập nhật thông tin theo thời gian thực thông qua nền tảng AirBKK.

Nguồn: The Straits Times



