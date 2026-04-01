Ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu, láng giềng Việt Nam vẫn âm thầm bơm 300.000 tấn dầu sang Đông Nam Á, nước ta vừa nhận hơn 100.000 thùng

Reuters trích dẫn 5 nguồn tin nội bộ cho biết, Trung Quốc dự kiến sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sang tháng 4. Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể áp dụng ngoại lệ cho các lô hàng nhỏ đến các quốc gia trong khu vực đã yêu cầu hỗ trợ.

Hiện tại, các cuộc thảo luận về việc vận chuyển một lượng hạn chế dầu diesel, nhiên liệu máy bay và xăng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á trong tháng 4 vẫn diễn ra.

Ngoài ra, lượng xuất khẩu được thông qua có thể lên đến 150.000 tấn. Một nguồn tin khác tiết lộ con số này có thể lên đến 300.000 tấn, tương đương khoảng 1,1 đến 2,2 triệu thùng dầu.

Đáng chú ý, các giao dịch này sẽ không được thực hiện theo hình thức bán giao ngay từ các nhà máy lọc dầu, mà do các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trực tiếp đảm nhận. Hiện tại, các quốc gia có thể nhận nguồn cung nhiên liệu từ Trung Quốc bao gồm Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Maldives và Việt Nam. Việc vận chuyển trực tiếp đến các quốc gia này sẽ do các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đảm nhận.

Một số quốc gia, bao gồm Philippines và Bangladesh, đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp nhiên liệu kể từ khi chiến sự tại Iran nổ ra. Bắc Kinh cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ Đông Nam Á để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Đối với Việt Nam, dù không có số liệu công bố chính thức từ phía Trung Quốc, dữ liệu theo dõi tàu và nguồn tin thương mại cho thấy nước ta đã nhận ít nhất khoảng 100.000 thùng nhiên liệu chưng cất (chủ yếu là diesel) trong những ngày ngay sau khi lệnh hạn chế có hiệu lực. Đây là một phần trong các lô hàng “chuyển tiếp” được phê duyệt trước đó.

Trước đó, Bắc Kinh đã cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay từ ngày 12/3. Việc xuất khẩu nhiên liệu máy bay để tiếp nhiên liệu và cung cấp cho các chuyến bay quốc tế lại không nằm trong lệnh cấm. Hơn nữa, lệnh cấm này không được công bố công khai, theo Reuters.

Một lượng nhỏ dầu diesel và nhiên liệu máy bay xuất khẩu từ các kho ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, đã được đưa ra ngoài sau ngày 12/3. Hai nguồn thạo tin cho biết số nhiên liệu này đã được thông quan trước khi lệnh cấm được thực thi.

Các tàu chở dầu Stavanger Pearl, Auchentoshan và Qian Chi đã chở tổng cộng hơn 600.000 thùng dầu diesel từ Hải Nam sau ngày 12/3. Tàu đầu tiên dự định đến Mexico và 2 tàu còn lại đến Philippines, dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler và 2 nguồn tin thương mại cho thấy.

Theo Reuters﻿