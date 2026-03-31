Giá xăng dầu tăng cao, gần 36 triệu dân ở nước được coi là "thông gia" với Việt Nam sắp nhận hỗ trợ tiền mặt lên đến hơn 10 triệu đồng/người

Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch phát trợ cấp tiền mặt cho khoảng 35,8 triệu người, chủ yếu là người thu nhập thấp, trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ giảm tác động của giá xăng dầu tăng cao do xung đột ở Trung Đông, tờ Korea Times đưa tin.

Sau khi được thông qua tại cuộc họp Nội các ngày 31/3, dự luật đã được trình lên Quốc hội để xem xét cùng ngày. Đảng cầm quyền Dân chủ Hàn Quốc cùng đảng đối lập chính Quyền lực Nhân dân (PPP) đã nhất trí thông qua dự luật này trước ngày 10/4.

Đây là một phần của kế hoạch bổ sung ngân sách trị giá 26,2 nghìn tỷ won nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí năng lượng và logistics tăng cao do xung đột kéo dài.

Tổng cộng 4,8 nghìn tỷ won sẽ được chi để hỗ trợ tiền mặt cho người dân. Cụ thể, chính phủ cấp khoản hỗ trợ tiền mặt 100.000 won (1,7 triệu VNĐ)/người cho những người thuộc nhóm 70% thu nhập thấp nhất, cùng với khoản hỗ trợ bổ sung lên đến 500.000 won (8,6 triệu VNĐ) tùy thuộc vào mức thu nhập và khu vực.

Chính sách cũng mở rộng hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương cũng sẽ được mở rộng. Khoảng 200.000 hộ gia đình thu nhập thấp nhận phiếu mua nhiên liệu và sử dụng dầu hỏa hoặc khí hóa lỏng sẽ nhận thêm 50.000 won (860.000 VNĐ). Ngoài ra, 65 tỷ won sẽ được phân bổ cho trợ cấp liên quan đến nhiên liệu để giúp giảm chi phí sản xuất cho nông dân và ngư dân, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các chủ tàu chở hàng quy mô nhỏ.

Động thái của chính phủ phản ánh phản ứng tài chính khẩn cấp khi giá dầu toàn cầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại kinh tế Hàn Quốc có thể phải đối mặt với “cú sốc kép” gồm lạm phát cao, lãi suất cao và đồng nội tệ suy yếu.

Để chuẩn bị cho tình trạng giá dầu cao kéo dài, biến động tiền tệ và khả năng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, chính phủ sẽ tăng cường quỹ dự phòng khẩn cấp trị giá 5 nghìn tỷ won.

Theo Korea Times