Sau Thái Lan, nước có giá xăng rẻ nhất Đông Nam Á vừa nhận tin vui từ Iran, làm ngay trong vài ngày tới

Một tàu chở dầu cập cảng ở Ấn Độ sau khi băng qua Eo biển Hormuz ngày 12/3.

Tin vui này là Iran cho phép tàu của Malaysia đi qua Eo biển Hormuz an toàn.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ New Straits Times, ông Valiollah Mohammadi Nasrabadi, Đại sứ Iran tại Malaysia, cho hay: “Chúng tôi đã nhận được thông tin từ Ngoại trưởng Malaysia về một số tàu Malaysia đang ở Vịnh Ba Tư và muốn đi qua Eo biển Hormuz. Chúng tôi đã xem xét vấn đề này và họ sẽ được đi qua”.

Đại sứ Iran tại Malaysia nhấn mạnh, không có vấn đề gì vì Malaysia là quốc gia thân thiện và các nước thân thiện có thể sử dụng eo biển.

Đáng chú ý, khi phóng viên hỏi liệu các tàu của Malaysia có phải trả phí khi qua Eo biển Hormuz hay không, ông Valiollah Mohammadi Nasrabadi cho biết các tàu của nước này sẽ được phép đi qua mà không phải trả khoản phí nào.

“Tất nhiên các tàu của Malaysia được tự do đi qua. Chúng tôi sẽ không thu phí,” Đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ Iran tại Malaysia trả lời phỏng vấn. Ảnh: New Straits Times

Trước đó, vào ngày 28/3, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết, có 7 tàu chở dầu thuộc sở hữu của Malaysia đang chờ được cấp phép để đi qua Eo biển Hormuz. Những tàu này bao gồm 3 tàu của Petronas, 2 tàu của MISC Bhd. Ngoài ra, mỗi công ty Sapura Energy cùng Shapadu Corporation Sdn Bhd sở hữu 1 tàu.

Ngoại trưởng Malaysia cho hay, những tàu này không bị giữ lại mà đang chờ khoảng thời gian an toàn cùng với tín hiệu chính thức để tiếp tục hành trình.

“Eo biển Hormuz không đóng cửa”

7 con tàu của Malaysia sắp được đi qua Eo biển Hormuz. Ảnh: USA Today

Trong bài phỏng vấn trên, Đại sứ Iran tại Malaysia nhấn mạnh, Eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với vận tải quốc tế. Các biện pháp hạn chế có chọn lọc chỉ là phản ứng hợp pháp trước các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel.

Đại sứ Iran tại Malaysia cho biết: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng Eo biển Hormuz không đóng cửa. Nó chỉ bị hạn chế đối với một số quốc gia, chứ không phải tất cả. Nếu bạn tấn công Iran thì bạn không thể sử dụng eo biển này. Nhưng chúng tôi đã không đóng cửa nó”.

Ông Valiollah Mohammadi Nasrabadi chia sẻ thêm rằng, Iran đã bị trừng phạt suốt 47 năm, nhưng Iran chưa từng đóng cửa Eo biển Hormuz.

“Chúng tôi có thể làm điều đó nhưng đã không làm. Nếu chúng tôi đóng cửa thì người dân trên toàn thế giới sẽ chịu thiệt hại. Chúng tôi có vấn đề với Mỹ, nhưng chúng tôi không muốn lan rộng vấn đề đó sang các quốc gia khác hoặc thị trường toàn cầu,” Đại sứ Iran tại Malaysia cho biết.

Trên thực tế, Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Nơi đây được mệnh danh là "yết hầu" của dòng chảy dầu mỏ thế giới. Trung bình khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu được vận chuyển mỗi ngày qua eo biển này (trong năm 2025), tương đương với khoảng 25% tổng thương mại dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Thế nhưng, kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026, hoạt động lưu thông tàu thuyền qua Eo biển Hormuz gần như bị tê liệt. Cụ thể, ước tính có khoảng 2.000 tàu đang bị mắc kẹt ở tuyến đường thủy quan trọng này. Thực trạng này đã đẩy giá dầu toàn cầu vượt mốc 100 USD/thùng, tức là tăng khoảng 40% so với trước khi xảy ra xung đột.

Malaysia không phải là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á nhận tin vui từ Iran. Trước đó, trong một cuộc họp báo ngày 28/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran để các tàu chở dầu có thể đi qua Eo biển Hormuz.

Trên thực tế, Malaysia là quốc gia có giá xăng rẻ nhất Đông Nam Á hiện nay. Theo Global Petrol Prices, giá xăng RON-95 tại Malaysia (cập nhật đến ngày 23/3) hiện là 0,827 USD/lit (tương đương 21.865 đồng). Trong nhiều năm qua, giá xăng tại Malaysia luôn được duy trì ở mức thấp. Nguyên nhân là nhờ chính sách trợ giá mạnh của Chính phủ khi họ kiểm soát giá bán lẻ và bù phần chênh lệch so với giá thị trường. Hơn nữa, Malaysia cũng là quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu khí. Do đó, quốc gia này có lợi thế về nguồn cung và chi phí đầu vào.

Bài tham khảo nguồn: New Straits Times, Channel News Asia