Buồn của một nền kinh tế châu Á: Đang trên soán ngôi Đức, Nhật Bản bất ngờ hứng cú sốc Trung Đông, tăng trưởng nguy cơ sụt mạnh

Cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Diễn biến này làm gián đoạn lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận tải quan trọng, chiếm khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Hệ quả là chi phí năng lượng và vận tải tăng mạnh, gây áp lực lên chuỗi cung ứng.

Cố vấn kinh tế trưởng Ấn Độ V. Anantha Nageswaran cho biết thâm hụt thương mại sẽ tăng đáng kể trong năm tài khóa tới. Điều này sẽ mở rộng thâm hụt tài khoản vãng lai. Ông nhấn mạnh việc kiểm soát mức thâm hụt sẽ đòi hỏi sự chia sẻ gánh nặng giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, việc đẩy chi phí nhập khẩu tăng sang người tiêu dùng sẽ làm giảm tăng trưởng nhu cầu. Chính phủ Ấn Độ hiện chưa muốn đẩy chi phí năng lượng tăng lên cho người dân. Tuần trước, nước này đã giảm 10 rupee/lít thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel để kìm giá bán lẻ.

Bên cạnh đó, chính phủ tăng thuế xuất khẩu đối với dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết biện pháp này nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước. Bà khẳng định động thái này giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi đà tăng giá. Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Hardeep Singh Puri cảnh báo chính sách này sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách.

Ấn Độ phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Khoảng 50% nhu cầu dầu thô của nước này đến từ tuyến đường này, theo Citigroup. Nước này cũng nhập khẩu phần lớn khí hóa lỏng (LPG) qua khu vực này.

Nguồn cung thay thế dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng có thể tìm được nhưng chi phí cao hơn và thời gian giao hàng lâu hơn. LPG khó thay thế hơn do phần lớn nguồn cung đến từ khu vực xung đột và sản lượng trong nước thấp.

Ông Nageswaran cho biết nếu nhu cầu giảm do giá tăng, ngân hàng trung ương có thể coi áp lực lạm phát là cú sốc nguồn cung. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 8/4.

Giá dầu nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng từ dưới 80 USD lên khoảng 140 USD/thùng. Ông Naveen Mathur tại Anand Rathi nhận định điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thâm hụt tài khoản vãng lai. Ông cũng cho rằng cảnh báo của chính phủ về tác động từ khủng hoảng Trung Đông là yếu tố bất lợi đối với triển vọng tăng trưởng, trong bối cảnh dòng vốn ngoại đang rút lui.

Dữ liệu chính thức về tác động trong tháng 3 chưa được công bố. Tuy nhiên, các chỉ số tần suất cao từ khu vực tư nhân đã cho thấy dấu hiệu suy yếu. Hoạt động kinh tế khu vực tư nhân trong tháng 3 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022, theo chỉ số PMI sơ bộ của HSBC do S&P Global tổng hợp.

Các doanh nghiệp cho biết xung đột Trung Đông, điều kiện thị trường bất ổn và áp lực lạm phát đã làm suy giảm tăng trưởng. Lạm phát hiện ở gần mức cao nhất trong 4 năm.

Theo CNBC