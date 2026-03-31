Láng giềng Việt Nam ghi nhận giá xăng cao kỷ lục

Theo Chi Chi | 31-03-2026 - 20:17 PM | Tài chính quốc tế

Mức giá xăng cao kỷ lục tại nước này được ghi nhận vào tuần trước.

Tại Thái Lan, giá xăng dầu tại vòi đối với cả dầu diesel và xăng đã chạm mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Ba (31/3) sau thông báo mới nhất về trợ giá nhiên liệu của Văn phòng Quỹ Nhiên liệu Dầu vào cuối đêm thứ Hai (30/3).

Giá nhiên liệu đã tăng 1,80 baht (1.238 đồng) mỗi lít đối với dầu diesel và 1,00 baht (688 đồng) mỗi lít đối với xăng vào lúc 5 giờ sáng.

Tại các trạm xăng, giá nhiên liệu ở Bangkok và các vùng lân cận là: 40,74 baht (28.020 đồng) mỗi lít cho dầu diesel; 56,44 baht (38.818 đồng) cho dầu diesel cao cấp B7; 50,64 baht (34.831 đồng) cho xăng 95.

Một trạm xăng bận rộn tại quận Phra Khanong, Bangkok. Giá bán lẻ dầu diesel và xăng ở Thái Lan đã chạm mức kỷ lục vào thứ Ba (31/3) (Ảnh: Apichart Jinakul)

Giá xăng tại Thái Lan vẫn tăng mặc dù Văn phòng Quỹ Nhiên liệu Dầu đã thông báo vào cuối đêm hôm trước rằng họ sẽ tăng mức trợ giá dầu diesel từ 16,67 baht (11.465 đồng) lên 18,76 baht (12.903 đồng) mỗi lít.

Mức giá xăng cao kỷ lục tại nước này trước đó được ghi nhận sau đợt tăng giá 6 baht (4.127 đồng) mỗi lít vào thứ Năm (26/3) tuần trước.

Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt khi cuộc chiến Mỹ - Iran tiếp tục diễn biến gay gắt với hàng nghìn tàu chở hàng bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, không thể đi qua eo biển Hormuz để ra biển Ả Rập.

Nguồn: Bangkok Post

Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt tăng vọt

Đang trên đường tới châu Âu, loạt tàu chở 1,2 triệu thùng dầu đột ngột chuyển hướng giữa biển: 'Lục địa già' chuẩn bị đón tin xấu Nổi bật

Giá bạc đang bước vào "giai đoạn nhạy cảm", chờ tín hiệu rõ ràng từ dữ liệu sắp công bố Nổi bật

Giá xăng dầu tăng cao, gần 36 triệu dân ở nước được coi là "thông gia" với Việt Nam sắp nhận hỗ trợ tiền mặt lên đến hơn 10 triệu đồng/người

