Iran bắt đầu giáng đòn hiểm vào các nước Ả rập

Đêm 29, rạng sáng 30/3, Iran đã tấn công các mục tiêu ở những quốc gia vùng Vịnh có quân đội Mỹ đóng quân, gồm: Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait, nhưng không phải là mục tiêu quân sự, mà là các cơ sở công nghiệp.

Điểm đặc biệt là Iran đã tung đòn đánh đầu tiên bằng máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) nhằm vào một nhà máy khử muối lớn nhất ở Kuwait, nằm ở khu vực Tây Doha, tỉnh Al Jahra.

Nhà máy này sản xuất khoảng 110 triệu gallon nước uống, tương đương 38,5% tổng công suất khử muối của cả nước.

Hình ảnh vệ tinh NASA do giới truyền thông cung cấp cho thấy một đám cháy lớn đã hoành hành tại nhà máy phát điện và khử muối lớn nhất của Kuwait. NASA cũng cho biết các dấu hiệu nhiệt cũng đang lan sang bể chứa nước ven biển.

Kuwait phụ thuộc rất nhiều vào các nhà máy khử muối, cung cấp 90% lượng nước uống cho cả nước, nên nếu Iran tấn công rộng khắp vào các cơ sở khử muối, quốc gia này sẽ ngay lập tức lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn.

Ngoài Kuwait, nhu cầu nước ngọt của Saudi Arabia cũng có tới khoảng 70% đến từ các nhà máy khử muối, trong khi ở Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) con số này là 42%, còn trữ lượng nước của Dubai được tính toán là chỉ đủ dùng trong khoảng ba ngày.

Mỗi một cuộc tấn công thành công vào các cơ sở này sẽ làm phát sinh tình trạng khẩn cấp ở các quốc gia vùng Vịnh chỉ sau 48 giờ.

Theo giới chuyên gia, mục tiêu mới của Iran không còn là các cơ quan chính phủ, căn cứ quân sự Mỹ hay các cơ sở chế xuất dầu mỏ, khí đốt, mà chính là các nhà máy lọc khử muối.

Việc chuyển hướng tấn công sang các nhà máy khử muối biển có thể là chiến lược mới của Iran, bởi nước ngọt mang tính sống còn đối với các quốc gia xung quanh vịnh Ba Tư, vốn có địa hình phần lớn là sa mạc khô cằn, rất hiếm có những con sông, hồ nước ngọt.

Thậm chí còn có chuyên gia cho rằng, đây mới là đòn đánh mang tính quyết định khiến liên minh của Mỹ lao đao, bởi nước ngọt cũng rất khó có thể tìm được nguồn cung cấp từ nơi khác trong bối cảnh các tuyến vận tải biển qua eo biển Hormuz đang bị chặn đứng đối với tàu thuyền của Mỹ và đồng minh.