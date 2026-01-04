Một nước châu Âu từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân để tấn công Iran: Ông Trump tức tối, nói đồng minh 'tự đi mà lấy dầu'

Italy đã không cho phép máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Sigonella ở Sicily trước khi bay đến Trung Đông.

Theo tờ Corriere della Sera, một số máy bay ném bom của Mỹ đã lên kế hoạch hạ cánh xuống Sigonella tuần trước trước khi tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, phía Mỹ không thông báo trước kế hoạch bay cho bộ tổng tham mưu không quân Italy và các máy bay Mỹ chưa nhận được giấy phép hạ cánh .

Vì đây không phải là các chuyến bay hậu cần nên chúng không thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp ước song phương quản lý các căn cứ quân sự của Mỹ tại Italy, vốn cho phép sử dụng cho mục đích hậu cần và kỹ thuật. Vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto từ chối cho phép các máy bay này sử dụng căn cứ Sigonella vì trong trường hợp này, việc cho phép cần phải được sự chấp thuận của quốc hội Italy.

Tuy nhiên, ông Crosetto khẳng định rằng việc Italy phong tỏa mọi lối vào các căn cứ là "hoàn toàn sai sự thật". Ông nhấn mạnh việc Mỹ sử dụng các căn cứ này được quy định trong hiệp ước năm 1954, và cả hai bên đều biết rõ các điều khoản của hiệp ước đó.

Ông Crossetto nhấn mạnh rằng "các thỏa thuận quốc tế quy định rõ ràng và phân biệt những gì cần sự cho phép cụ thể của chính phủ" và sự chấp thuận của quốc hội, và những gì được coi là "về mặt kỹ thuật được cho phép vì nó được bao gồm trong các thỏa thuận".

Một quan chức chính phủ Italy cũng xác nhận thông tin rằng các máy bay Mỹ bay đến Trung Đông đã bị từ chối quyền hạ cánh, đồng thời nhấn mạnh rằng các căn cứ này không bị đóng cửa đối với Mỹ, nhưng việc cấp phép được quyết định dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Trong một thông báo từ văn phòng Thủ tướng Giorgia Meloni, Italy không phủ nhận vụ việc nhưng nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là có xung đột với Washington.

"Từ trước tới nay, mỗi yêu cầu đều được xem xét cẩn thận, từng trường hợp một", tuyên bố cho biết. "Không có vấn đề nghiêm trọng hay mâu thuẫn nào với các đối tác quốc tế. Đặc biệt, quan hệ với Mỹ vẫn rất vững chắc dựa trên hợp tác toàn diện và trung thành".

Trước Italy, Thuỵ Sĩ cũng đã từ chối cho phép máy bay Mỹ đi qua không phận để tấn công Iran. Trong khi đó, Tây Ban Nha tuyên bố không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của nước này để tiến hành công kích Tehran.

Phản ứng với các tuyên bố trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (31/3) bày tỏ sự thất vọng với các đồng minh không sẵn lòng hỗ trợ nhiều hơn cho nỗ lực của Mỹ.

“Tất cả những quốc gia không thể có được nhiên liệu máy bay phản lực vì eo biển Hormuz, tôi có một đề xuất cho các bạn: Thứ nhất, hãy mua từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều, và thứ hai, hãy tích lũy chút can đảm, tiến đến eo biển và CHIẾM LẤY NÓ”, ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social.

"Các bạn sẽ phải bắt đầu học cách tự chiến đấu. Mỹ sẽ không còn ở đó để hỗ trợ các bạn nữa, giống như việc các bạn đã không hỗ trợ chúng tôi. Iran về cơ bản đã bị tàn phá. Phần khó khăn nhất đã qua rồi. Hãy tự đi mà lấy dầu đi!”, ông Trump viết.

Theo Reuters, Washington Post