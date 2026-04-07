[NÓNG] Ông Trump đếm ngược giờ G: Dọa “xóa sổ Iran trong một đêm”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với một quyết định trọng đại trong thời gian rất ngắn: Thực hiện lời đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran bắt đầu từ 20h00 tối theo giờ bờ Đông nước Mỹ, hoặc lùi thời hạn do chính ông đặt ra để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios, ông Trump tuyên bố Mỹ đang "tiến hành đàm phán sâu rộng" với Iran và một thỏa thuận có thể đạt được trước khi thời hạn chót vào thứ 3 ngày 7.4 kết thúc.

"Có khả năng cao là sẽ có, nhưng nếu họ không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ cho nổ tung mọi thứ ở đó", ông nói.

Ông Trump đã đe dọa sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran trước nửa đêm.

Trong cuộc họp báo ngày 6.4, ông phác họa một viễn cảnh ảm đạm về tương lai gần của Iran, đồng thời cho biết một thỏa thuận vẫn có thể đạt được.

"Toàn bộ đất nước có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm, và điều đó có thể xảy ra vào đêm mai", ông Trump nói. "Chúng tôi có một kế hoạch, theo đó mọi cây cầu ở Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn vào lúc 00h00 đêm mai. Mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, phát nổ và không bao giờ được sử dụng nữa. Ý tôi là phá hủy hoàn toàn vào lúc 00h00 đêm, và điều đó sẽ diễn ra trong vòng bốn giờ nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra".

Mặt khác, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán "đang diễn ra tốt đẹp" và nhấn mạnh rằng Mỹ có "một bên tham gia tích cực và sẵn lòng" ở phía bên kia, bên đó đang "đàm phán thiện chí".

Các nhà trung gian từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực ngăn chặn kịch bản này bằng cách dàn xếp một thỏa thuận - hoặc ít nhất là kéo dài thời gian. "Nếu tổng thống thấy một thỏa thuận sắp đạt được, ông ấy có thể sẽ tạm hoãn. Nhưng chỉ có ông ấy và duy nhất ông ấy mới có quyền đưa ra quyết định đó", một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với Axios. Một quan chức quốc phòng cho biết họ "hoài nghi" về khả năng gia hạn lần này.

Hai nguồn tin cho biết kế hoạch cho một chiến dịch ném bom quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran đã sẵn sàng, nếu ông Trump ra lệnh.

"Một thỏa thuận nếu đạt được sẽ được ông Trump chấp nhận, nhưng chưa rõ liệu phía Iran đã sẵn sàng hay chưa. Tình hình sẽ vô cùng căng thẳng cho đến 20h00 tối thứ 3," một nguồn tin thân cận với ông Trump cho biết.

Trong khi đó, theo Reuters, Tehran đã có phản hồi về đề xuất hòa bình do Pakistan làm trung gian.

Iran ngày 6.4 cho biết họ muốn chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời phản đối áp lực mở lại Strait of Hormuz.

Tehran nhấn mạnh nước này bác bỏ lệnh ngừng bắn và cho rằng cần phải chấm dứt xung đột vĩnh viễn.