Một khi Fed cắt giảm lãi suất và xung đột Iran hạ nhiệt, tài sản này dự kiến sẽ nối lại chuỗi tăng kỷ lục

Theo báo cáo của công ty quản lý tài sản William Blair, vàng sẽ nhanh chóng phục hồi trên mốc 5.000 USD/ounce nếu giá dầu thô giảm xuống khoảng 80-85 USD/thùng.

Tập đoàn quản lý tài sản Thụy Sĩ Lombard Odier dự kiến giá vàng sẽ đạt 5.400 USD trong vòng 12 tháng tới dựa trên kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách sau khi ông Kevin Warsh dự kiến nhậm chức chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ vào tháng 5. Giá vàng giao ngay gần đây được giao dịch ở mức 4.702 USD/ounce.

Giá vàng biến động mạnh trong năm 2026, tăng vọt tới 25%. Sau đó, cuộc chiến tại Iran đã xoá sạch gần như toàn bộ mức tăng. Chiến sự đã đẩy giá dầu tăng trên 100 USD, làm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng và các ngân hàng trung ương toàn cầu thắt chặt tiền tệ.

Vàng là tài sản không mang lãi suất và thường biến động giá ngược chiều với lãi suất chuẩn. Năm 2025, vàng tăng 65%, mức tăng mạnh nhất trong các nhóm tài sản chính. Nguyên nhân đến từ việc các ngân hàng trung ương và quỹ phòng hộ tăng mua vàng do lo ngại về tính bền vững tài khoá của các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Chiến lược gia trưởng về vàng Aakash Doshi tại State Street Investment Management cho biết: “Nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, kỳ vọng thị trường có thể nhanh chóng quay trở lại kịch bản cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vàng”. Ông cũng cho rằng việc chuyển giao lãnh đạo Fed cũng có thể tạo ra thiên hướng chính sách nới lỏng hỗ trợ cho vàng.

Gián đoạn nguồn cung dầu trong một tháng qua có thể giảm bớt khi Iran phát tín hiệu cho phép tiếp cận eo biển Hormuz có điều kiện. Truyền thông Iran cho biết nước này đang xây dựng cơ chế phối hợp với Oman để quản lý luồng tàu và thu phí. Tuyến vận tải này chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho rằng xung đột có thể kết thúc trong 2-3 tuần. Tuy nhiên, sau đó ông thay đổi giọng điệu và cho biết các cuộc tấn công vào Iran sẽ gia tăng.

Khả năng ông Kevin Warsh lãnh đạo Fed cũng có thể hỗ trợ giá vàng. Cựu Thống đốc Fed gần đây cho rằng lãi suất trung lập nên thấp hơn do trí tuệ nhân tạo làm gia tăng áp lực giảm phát.

“Vai trò trú ẩn của vàng vẫn còn. Điều này có thể hỗ trợ giá phục hồi trong các quý tới”, nhà phân tích Alexandra Symeonidi tại William Blair nhận định. Bà cũng cho rằng vàng là công cụ phòng hộ và có thể hoạt động như một dạng “bảo hiểm” trong một số thời điểm.

Biến động mạnh của giá vàng gần đây chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời, không phải thay đổi yếu tố nền tảng. Vàng giảm 12% trong tháng 3. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2008. Nguyên nhân là kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ và đồng USD mạnh lên làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Một số quỹ phòng hộ bán vàng để chốt lời và đáp ứng yêu cầu ký quỹ do thua lỗ ở cổ phiếu và các tài sản khác. Một số ngân hàng trung ương cũng bán vàng để giảm áp lực thanh khoản. Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã giảm dự trữ vàng khoảng 54 tấn kể từ khi xung đột bắt đầu để hỗ trợ đồng nội tệ.

Giá vàng từng lập đỉnh 5.417,21 USD/ounce vào ngày 28/1. Động lực đến từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ và nợ công gia tăng tại các nền kinh tế phương Tây.

Các yếu tố cấu trúc hỗ trợ vàng trong giai đoạn 2024-2025 tiếp tục được củng cố bởi xung đột Mỹ-Israel với Iran. Các chuyên gia cho rằng chiến sự có thể làm gia tăng gánh nặng nợ và mở rộng thâm hụt ngân sách.

“Sức hấp dẫn của vàng vẫn duy trì trong trung hạn”, bà Symeonidi nhận định. Bà cho rằng môi trường giá và nhu cầu đa dạng hóa tài sản có thể thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng mua vàng trong nửa cuối năm.

Theo SCMP