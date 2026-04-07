Giữa cơn khát dầu, một nước châu Á nhận tin cực vui từ Nga

Bộ trưởng Giao thông vận tải Sri Lanka, Bimal Rathnayake, cho biết nước này sẽ mua dầu thô từ Nga sau khi đạt được thỏa thuận với Moscow trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Phát biểu với hãng thông tấn Tass (Nga) thứ Hai (6/4), ông Rathnayake cho biết “năng lượng là ưu tiên hàng đầu của đất nước hiện nay”, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung cho Sri Lanka.

Ông Rathnayake cho hay: “Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga [Andrey Rudenko] đã đến thăm Sri Lanka vài ngày trước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cũng đã đến thăm Sri Lanka. Họ đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp dầu cho Sri Lanka”.

Ông cho biết thêm rằng nguồn dầu đầu tiên từ Nga dự kiến sẽ đến vào giữa tháng Tư.

“Hiện tại, công tác kỹ thuật đang được tiến hành ở cấp công ty, và các vấn đề tài chính, cách thức thực hiện giao dịch, cũng đang được thảo luận. Nhưng ở cấp độ chính trị, hầu như mọi việc đã được hoàn tất”, bộ trưởng cho biết.

Ông Rathnayake nói thêm rằng mặc dù Sri Lanka xuất khẩu trà sang Nga, nhưng một “hệ thống hậu cần” tốt là điều cần thiết cho việc nhập khẩu dầu thô.

Tuần trước, ông Mayura Neththikumarage, một quan chức cấp cao của Tổng công ty Dầu khí Ceylon (Ceypetco), cho biết quốc đảo này chỉ có 2 địa điểm để bốc dỡ nhiên liệu. Ceypetco là nhà máy lọc dầu duy nhất ở Sri Lanka.

Ông Neththikumarage cũng cho biết nguồn cung nhiên liệu cho tháng 4 và tháng 5 đã được đảm bảo và giá có thể giảm nhẹ trong tháng 6.

Quốc gia Nam Á này chủ yếu nhập khẩu dầu thô từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), mặc dù các sản phẩm dầu mỏ tinh chế được nhập khẩu từ Ấn Độ và Singapore.

Tháng 3, Sri Lanka đã nhận được 38.000 tấn nhiên liệu từ Ấn Độ.

Sau khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra, Nga đã bày tỏ mong muốn trở thành đối tác năng lượng chủ chốt cho các quốc gia Nam Á, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Sri Lanka đạt 700 triệu USD vào năm 2024.

Theo RT﻿