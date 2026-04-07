Giữa cơn khát dầu, một nước châu Á nhận tin cực vui từ Nga

Y Vân | 07-04-2026 - 18:30 PM | Tài chính quốc tế

Những lô dầu thô đầu tiên của Nga dự kiến sẽ được giao vào giữa tháng 4.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Sri Lanka, Bimal Rathnayake, cho biết nước này sẽ mua dầu thô từ Nga sau khi đạt được thỏa thuận với Moscow trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Phát biểu với hãng thông tấn Tass (Nga) thứ Hai (6/4), ông Rathnayake cho biết “năng lượng là ưu tiên hàng đầu của đất nước hiện nay”, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung cho Sri Lanka.

Ông Rathnayake cho hay: “Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga [Andrey Rudenko] đã đến thăm Sri Lanka vài ngày trước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cũng đã đến thăm Sri Lanka. Họ đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp dầu cho Sri Lanka”.

Ông cho biết thêm rằng nguồn dầu đầu tiên từ Nga dự kiến sẽ đến vào giữa tháng Tư.

“Hiện tại, công tác kỹ thuật đang được tiến hành ở cấp công ty, và các vấn đề tài chính, cách thức thực hiện giao dịch, cũng đang được thảo luận. Nhưng ở cấp độ chính trị, hầu như mọi việc đã được hoàn tất”, bộ trưởng cho biết.

Ông Rathnayake nói thêm rằng mặc dù Sri Lanka xuất khẩu trà sang Nga, nhưng một “hệ thống hậu cần” tốt là điều cần thiết cho việc nhập khẩu dầu thô.

Tuần trước, ông Mayura Neththikumarage, một quan chức cấp cao của Tổng công ty Dầu khí Ceylon (Ceypetco), cho biết quốc đảo này chỉ có 2 địa điểm để bốc dỡ nhiên liệu. Ceypetco là nhà máy lọc dầu duy nhất ở Sri Lanka.

Ông Neththikumarage cũng cho biết nguồn cung nhiên liệu cho tháng 4 và tháng 5 đã được đảm bảo và giá có thể giảm nhẹ trong tháng 6.

Quốc gia Nam Á này chủ yếu nhập khẩu dầu thô từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), mặc dù các sản phẩm dầu mỏ tinh chế được nhập khẩu từ Ấn Độ và Singapore.

Tháng 3, Sri Lanka đã nhận được 38.000 tấn nhiên liệu từ Ấn Độ.

Sau khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra, Nga đã bày tỏ mong muốn trở thành đối tác năng lượng chủ chốt cho các quốc gia Nam Á, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Sri Lanka đạt 700 triệu USD vào năm 2024.

Theo RT﻿

Nga tuyên bố sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu, khí đốt cho một nước đang mua hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ Moscow

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Tàu chở LNG của quốc gia đồng minh Mỹ đang vượt eo biển Hormuz để đến Trung Quốc bất ngờ quay đầu, không thể di chuyển

Tàu chở LNG của quốc gia đồng minh Mỹ đang vượt eo biển Hormuz để đến Trung Quốc bất ngờ quay đầu, không thể di chuyển Nổi bật

Iran báo tin không lành tới thế giới về eo biển Hormuz, tuyên bố "không có ngoại lệ"

Iran báo tin không lành tới thế giới về eo biển Hormuz, tuyên bố "không có ngoại lệ" Nổi bật

BYD bị một quốc gia cho vào danh sách đen, nhà máy 4,6 triệu m² nhận cảnh báo đỏ: Chuyện gì đây?

BYD bị một quốc gia cho vào danh sách đen, nhà máy 4,6 triệu m² nhận cảnh báo đỏ: Chuyện gì đây?

18:10 , 07/04/2026
Chân dung cựu lãnh đạo ByteDance được Meta “chọn mặt gửi vàng” cho tham vọng siêu trí tuệ AI

Chân dung cựu lãnh đạo ByteDance được Meta “chọn mặt gửi vàng” cho tham vọng siêu trí tuệ AI

17:41 , 07/04/2026
Miệng núi lửa trên Mặt Trăng được đề xuất đặt theo tên vợ quá cố của chỉ huy Artemis II: Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc!

Miệng núi lửa trên Mặt Trăng được đề xuất đặt theo tên vợ quá cố của chỉ huy Artemis II: Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc!

17:15 , 07/04/2026
Là công ty công nghệ 4.000 tỷ USD nhưng Apple đang chậm hơn cả thập kỷ so với đối thủ ở một sản phẩm quan trọng

Là công ty công nghệ 4.000 tỷ USD nhưng Apple đang chậm hơn cả thập kỷ so với đối thủ ở một sản phẩm quan trọng

16:47 , 07/04/2026

