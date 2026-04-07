Là công ty công nghệ 4.000 tỷ USD nhưng Apple đang chậm hơn cả thập kỷ so với đối thủ ở một sản phẩm quan trọng

Theo nguồn tin của Nikkei, Apple đang gặp trục trặc trong giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật đối với chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng, điều có thể dẫn đến việc trì hoãn kế hoạch sản xuất hàng loạt và lịch trình giao hàng.

Cụ thể, các vấn đề liên quan đến phát triển kỹ thuật của iPhone gập phức tạp hơn và mất nhiều thời gian giải quyết hơn Apple dự kiến. Trong kịch bản xấu nhất, việc này có thể khiến lô hàng đầu tiên bị trì hoãn vài tháng.

Một số nhà cung cấp linh kiện dù không phải tất cả đã được thông báo rằng lịch sản xuất linh kiện cho iPhone gập có khả năng bị lùi lại.

Apple cùng các đối tác đang nỗ lực xử lý các vấn đề này, bởi việc chậm tiến độ giao hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược marketing của hãng đối với sản phẩm được chờ đợi từ lâu.

“Đúng là trong giai đoạn sản xuất thử ban đầu đã xuất hiện nhiều vấn đề hơn dự kiến và sẽ cần thêm thời gian để xử lý và điều chỉnh. Tình hình hiện tại có thể gây rủi ro cho mốc thời gian sản xuất hàng loạt”, một nguồn tin cho biết.

“Tháng 4 sẽ là giai đoạn then chốt của quá trình kiểm định kỹ thuật và từ nay đến đầu tháng 5 là cực kỳ quan trọng”, người này nói thêm.

Apple trước đó đã điều chỉnh chiến lược ra mắt iPhone cho năm 2026, trong đó lùi việc sản xuất mẫu tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 nhằm ưu tiên các dòng cao cấp, bao gồm iPhone gập, đồng thời tối ưu phân bổ nguồn cung chip nhớ và các tài nguyên quan trọng khác vốn đang hạn chế.

Một nguồn tin khác cho biết việc chậm tiến độ tiềm năng không liên quan đến tình trạng thiếu linh kiện hay nguyên vật liệu, mà chủ yếu xuất phát từ những thách thức kỹ thuật của chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

“Apple và chuỗi cung ứng đang làm việc dưới áp lực thời gian lớn, nhưng các giải pháp hiện tại vẫn chưa đủ để giải quyết hoàn toàn các vấn đề kỹ thuật. Cần thêm thời gian”, người này nói.

Mỗi mẫu iPhone mới đều phải trải qua một chuỗi giai đoạn được lên kế hoạch chặt chẽ để kịp ra mắt vào cuối tháng 9. Các giai đoạn này bao gồm: Giới thiệu sản xuất mới (NPI), kiểm định kỹ thuật (EVT), kiểm định phát triển (DVT), kiểm định sản xuất (PVT), sản xuất thử và sản xuất hàng loạt.

Ở các giai đoạn kiểm định, từ hàng nghìn đến hàng trăm nghìn chiếc iPhone thử nghiệm sẽ được sản xuất để Apple và các nhà cung cấp phát hiện, khắc phục các lỗi kỹ thuật hoặc thiết kế, đồng thời hoàn thiện quy trình sản xuất nhằm đảm bảo có thể sản xuất hàng chục triệu thiết bị một cách trơn tru và hiệu quả.

Theo khảo sát chuỗi cung ứng của Nikkei Asia, Apple dự kiến ban đầu sẽ sản xuất khoảng 7 - 8 triệu chiếc iPhone gập. Tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Cupertino kỳ vọng rất lớn vào dòng iPhone năm nay và tin rằng sản phẩm gập đầu tiên sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu chung của toàn bộ danh mục.

iPhone gập hiện chỉ chiếm dưới 10% tổng sản lượng dự kiến trong đợt ra mắt sản phẩm mới năm nay. Tuy nhiên, các nhà cung cấp vẫn kỳ vọng sản phẩm này sẽ bán chạy, bởi việc đưa ra một thiết kế hoàn toàn mới đòi hỏi phải nâng cấp thiết bị, vật liệu và linh kiện, từ đó mang lại biên lợi nhuận cao hơn cho họ.

Nhiều nhà cung cấp cũng cho biết họ kỳ vọng việc Apple tham gia thị trường điện thoại gập sẽ thúc đẩy toàn bộ thị trường tăng trưởng và khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm cao cấp. Samsung Electronics và Huawei, hai đối thủ lớn của Apple đã ra mắt nhiều thế hệ điện thoại gập từ năm 2019.

Công ty nghiên cứu IDC dự báo lượng xuất xưởng smartphone gập sẽ tăng khoảng 30% vào năm 2026 nhờ sự tham gia được kỳ vọng của Apple. Năm 2025, thị trường smartphone gập toàn cầu đạt khoảng 20,6 triệu thiết bị, tăng khoảng 10% so với năm 2024, theo dữ liệu của IDC.

Apple hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Nikkei Asia.

Theo: Nikkei