Bi kịch của 1 hãng điện thoại 20 năm tuổi: Thời hoàng kim 300 triệu USD chóng vánh, cuối cùng phá sản vì thua đau hậu bối

Đầu những năm 2000, khi điện thoại di động vẫn còn là một thiết bị công nghệ thuần túy, Vertu xuất hiện như một nghịch lý đầy hấp dẫn: một chiếc điện thoại không được sinh ra để cạnh tranh về cấu hình, mà để trở thành biểu tượng của đẳng cấp.

Được hậu thuẫn bởi Nokia - “ông vua” di động thời bấy giờ - Vertu không chỉ bán sản phẩm, mà bán một lối sống: nơi mỗi chiếc điện thoại có giá từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn USD, được chế tác thủ công, gắn đá quý và đi kèm dịch vụ concierge 24/7 như một “trợ lý cá nhân” cho giới siêu giàu.

Sự ra đời của Vertu phản ánh một tầm nhìn táo bạo: biến điện thoại thành một món đồ xa xỉ tương tự đồng hồ hay trang sức. Trong bối cảnh Nokia thống trị thị trường toàn cầu, việc tạo ra một thương hiệu “siêu cao cấp” như Vertu được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng biên lợi nhuận và xây dựng hình ảnh.

Những chiếc Vertu Signature với nút bấm ruby, thân máy titanium và màn hình sapphire nhanh chóng trở thành biểu tượng của giới thượng lưu, xuất hiện trong tay các doanh nhân, ngôi sao và những người muốn khẳng định vị thế. Ở thời kỳ đỉnh cao, Vertu được định giá 297 triệu USD vào năm 2012.

Thời kỳ hoàng kim của Vertu gắn liền với một thế giới mà công nghệ chưa phải là yếu tố quyết định trải nghiệm người dùng. Khi đó, điện thoại chủ yếu phục vụ nghe gọi, và sự khác biệt nằm ở thiết kế, vật liệu và cảm giác sở hữu. Vertu đã tận dụng hoàn hảo khoảng trống này.

Theo Financial Times, mỗi chiếc điện thoại được lắp ráp thủ công tại Anh, với chữ ký của người thợ chế tác - một chi tiết hiếm thấy trong ngành công nghệ. Dịch vụ concierge - chỉ cần nhấn một nút - có thể đặt bàn tại nhà hàng Michelin, thuê máy bay riêng hay tổ chức những trải nghiệm độc quyền, càng củng cố vị thế “không thể thay thế” của Vertu.

Nhưng chính mô hình thành công ấy lại chứa đựng mầm mống của sự sụp đổ.

Cuộc cách mạng smartphone bắt đầu với sự ra đời của iPhone năm 2007 đã thay đổi hoàn toàn cách con người nhìn nhận điện thoại. Từ một thiết bị liên lạc, điện thoại trở thành trung tâm của đời sống số, nơi phần mềm, hệ sinh thái ứng dụng và khả năng kết nối mới là yếu tố cốt lõi. Trong thế giới mới đó, giá trị của một chiếc điện thoại không còn nằm ở vật liệu quý hiếm, mà ở trải nghiệm công nghệ.

Vertu đã phản ứng chậm.

Trong khi Apple và các hãng Android liên tục đổi mới, công ty này vẫn trung thành với triết lý “xa xỉ thủ công”. Những nỗ lực đưa Android vào sản phẩm đến muộn và không đủ sức cạnh tranh. Người dùng, kể cả giới giàu có, bắt đầu chuyển sang iPhone - không chỉ vì công nghệ vượt trội mà còn vì nó trở thành một biểu tượng mới của địa vị: hiện đại, kết nối và toàn cầu hóa.

Một nghịch lý xuất hiện: Vertu quá đắt để trở thành thiết bị công nghệ thực dụng, nhưng lại không đủ “thời trang” để giữ vị thế biểu tượng. Trong khi đó, iPhone - dù không phải hàng xa xỉ theo nghĩa truyền thống - lại trở thành chuẩn mực mới của sự sang trọng trong kỷ nguyên số.

Sự suy yếu của Vertu càng rõ nét khi Nokia bắt đầu mất vị thế trên thị trường di động. Năm 2012, Nokia bán Vertu cho quỹ đầu tư EQT Partners. Đây được xem là bước ngoặt đầu tiên, khi Vertu rời khỏi “chiếc ô bảo hộ” của một tập đoàn công nghệ lớn. Những năm sau đó, thương hiệu liên tục đổi chủ, rơi vào vòng xoáy tài chính và chiến lược thiếu nhất quán.

Theo Reuters, Vertu gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa chi phí sản xuất cao và doanh số ngày càng giảm. Mô hình thủ công, từng là điểm mạnh, trở thành gánh nặng khi thị trường thu hẹp. Trong khi đó, các dịch vụ concierge, dù độc đáo, không còn đủ sức hấp dẫn trong một thế giới nơi mọi dịch vụ đều có thể đặt qua ứng dụng.

Năm 2017, Vertu chính thức rơi vào khủng hoảng. Công ty không thể duy trì hoạt động sản xuất tại Anh, buộc phải đóng cửa nhà máy và sa thải hàng trăm nhân viên. Việc nộp đơn phá sản đánh dấu sự kết thúc của một thương hiệu từng được xem là biểu tượng của xa xỉ công nghệ.

Sự sụp đổ của Vertu không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp thất bại, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách con người định nghĩa “xa xỉ”. Trong kỷ nguyên số, giá trị không còn nằm ở vật liệu đắt đỏ, mà ở trải nghiệm, sự tiện lợi và khả năng kết nối. Một chiếc điện thoại không còn là món đồ để khoe, mà là công cụ để sống, làm việc và giao tiếp.

Ở một góc nhìn khác, Vertu cũng là nạn nhân của chính sự “định vị quá hẹp”. Khi chỉ phục vụ một nhóm khách hàng siêu nhỏ, thương hiệu thiếu đi khả năng thích ứng khi thị trường thay đổi. Trong khi đó, các hãng công nghệ lớn lại mở rộng tệp khách hàng nhưng vẫn giữ được yếu tố cao cấp thông qua thiết kế và hệ sinh thái.

Dẫu vậy, Vertu vẫn để lại một di sản đặc biệt. Nó cho thấy đã từng có một thời, công nghệ và xa xỉ có thể giao thoa theo một cách rất khác - nơi một chiếc điện thoại được chế tác như một món trang sức, và mỗi cuộc gọi mang theo cảm giác đặc quyền.

Theo: Reuters, Financial Times