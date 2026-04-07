Chân dung cựu lãnh đạo ByteDance được Meta “chọn mặt gửi vàng” cho tham vọng siêu trí tuệ AI

Theo Business Insider, ông Xu Rui (từng giữ vai trò quản lý sản phẩm tại Tencent Holdings và ByteDance) sẽ phụ trách một nhóm chuyên phát triển thiết bị AI độc lập, tách khỏi Reality Labs, bộ phận vốn đứng sau các dòng kính thông minh và tai nghe thực tế ảo của Meta.

Xu Rui là một chuyên gia có một nền tảng học thuật ấn tượng khi tốt nghiệp từ Harbin Institute of Technology, một trong những cái nôi đào tạo kỹ sư hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng trong các lĩnh vực tự động hóa, robot và hàng không vũ trụ.

Ông tiếp tục hoàn thiện học vấn tại Seoul National University, là nơi đã cung cấp cho ông môi trường nghiên cứu quốc tế và tiếp cận các xu hướng công nghệ tiên tiến. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật vững chắc và tư duy toàn cầu được xem là yếu tố giúp Xu Rui có khả năng “bắc cầu” giữa nghiên cứu AI và thương mại hóa sản phẩm.

Từ Xiaomi đến ByteDance

Xu Rui bắt đầu tạo dấu ấn trong ngành khi gia nhập Xiaomi giai đoạn 2015–2017 với vai trò giám đốc mở rộng toàn cầu. Ông tham gia thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa, đặc biệt trong mảng TV thông minh. Trong giai đoạn này, Xiaomi đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Google để đưa thiết bị Android TV vào thị trường Mỹ. Đây là một bước tiến mang tính biểu tượng trong hành trình toàn cầu hóa của hãng.

Giai đoạn 2020–2022, ông giữ chức Quản lý bộ phận phần cứng New Stone Lab tại ByteDance. Đây là nơi ông dẫn dắt phát triển các sản phẩm tiêu dùng tích hợp AI, nổi bật là đèn thông minh Dali, một thiết bị hỗ trợ phụ huynh theo dõi và tương tác với con cái trong quá trình học tập. Sản phẩm này được xem là ví dụ điển hình cho xu hướng “AI hóa” các thiết bị gia đình.

Mở rộng sang XR và robot hình người

Sau ByteDance, Xu Rui gia nhập Tencent Holdings, tham gia phát triển các thiết bị thực tế mở rộng (XR) từ 2022 đến 2024. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm về giao diện tương tác thế hệ mới giữa con người và máy móc.

Năm 2024, ông chuyển sang lĩnh vực robot hình người khi nhận lời làm việc cho K-Scale Labs, Palo Alto. Dù startup này nhanh chóng phá sản, trải nghiệm này giúp Xu Rui tiếp cận sâu hơn với các công nghệ AI hiện thân (embodied AI), một trong những hướng phát triển quan trọng của ngành.

Sau đó, ông gia nhập Dreamer, startup chuyên xây dựng AI agent. Công ty này đã được Meta mua lại vào tháng 3, mở đường cho Xu Rui chính thức gia nhập tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này.

Vai trò tại Meta: Mảnh ghép chiến lược trong cuộc đua AI

Hiện tại, Xu Rui đang dẫn dắt một nhóm phần cứng AI hoàn toàn mới trong Meta, hoạt động độc lập với Reality Labs. Theo định hướng của Meta, các thiết bị này sẽ không còn là “phụ kiện” cho smartphone, mà trở thành trung tâm của trải nghiệm số, nơi các AI agent hoạt động liên tục, có thể “nhìn, nghe và hiểu” người dùng theo thời gian thực.

Đây cũng là hướng đi mà nhiều ông lớn như OpenAI hay Apple đang theo đuổi, mở ra cuộc đua mới trong lĩnh vực thiết bị AI cá nhân.

Điểm nổi bật trong sự nghiệp của Xu Rui nằm ở khả năng kết nối giữa công nghệ lõi và sản phẩm thương mại. Từ TV thông minh, thiết bị gia đình tích hợp AI, XR cho đến robot hình người, ông đều theo đuổi một hướng đi nhất quán: đưa AI trở thành “lớp nền” trong mọi thiết bị.

Kinh nghiệm đa lĩnh vực này giúp ông trở thành nhân tố phù hợp với tham vọng của Meta, đó là thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu AI tiên tiến và sản xuất phần cứng đại trà.

Theo BI, SCMP và Latestly﻿