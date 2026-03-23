Mark Zuckerberg đang tự tạo phiên bản AI hỗ trợ mình điều hành đế chế 1.500 tỷ USD, nếu thành công sẽ công nghệ hoá 80.000 nhân sự của Meta

Trong khi thế giới vẫn đang tranh luận về việc AI sẽ thay đổi công việc ra sao, Mark Zuckerberg đã chọn một cách tiếp cận trực diện hơn: tự tạo ra một “phiên bản AI” hỗ trợ chính mình điều hành công ty và từ đó mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái.

Theo các nguồn tin nội bộ, CEO của Meta Platforms đang phát triển một “CEO agent” - trợ lý trí tuệ nhân tạo có khả năng giúp ông xử lý công việc hằng ngày. Dù vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, công cụ này đã bắt đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt: rút ngắn thời gian truy xuất thông tin, thay thế những quy trình phải đi qua nhiều tầng quản lý và nhân sự.

Đây không chỉ là một dự án cá nhân. Nó là biểu hiện rõ nét nhất cho một cuộc chuyển mình lớn bên trong Meta - nơi AI đang dần trở thành “xương sống” của cách vận hành mới.

Từ “mạng xã hội” sang “công ty AI-native”

Với gần 80.000 nhân sự, Meta đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: làm sao duy trì tốc độ đổi mới khi quy mô ngày càng phình to, trong khi các startup AI lại có thể di chuyển nhanh với đội ngũ tinh gọn.

Câu trả lời của Zuckerberg là: AI hóa từng cá nhân.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 1, ông cho biết Meta đang đầu tư mạnh vào các công cụ “AI-native” - những hệ thống được thiết kế để mỗi nhân viên có thể làm việc hiệu quả hơn, giảm phụ thuộc vào cấu trúc phân tầng truyền thống.

Thay vì mở rộng đội ngũ, Meta muốn nâng cấp năng lực của từng người. Thay vì nhiều cấp quản lý, công ty hướng tới mô hình “phẳng hóa” - nơi một cá nhân có thể đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn nhờ AI hỗ trợ. Zuckerberg tin rằng nếu làm được điều này, Meta không chỉ tăng năng suất mà còn khiến công việc trở nên thú vị hơn - một cách để giữ chân nhân tài trong cuộc đua AI ngày càng khốc liệt.

Sự thay đổi này không còn là lý thuyết. Nó đang diễn ra từng ngày trong nội bộ Meta.

Nhân viên bắt đầu sử dụng các “agent cá nhân”, những trợ lý AI có thể truy cập dữ liệu công việc, lịch sử trao đổi và thậm chí thay họ giao tiếp với đồng nghiệp. Một công cụ như My Claw có thể “đi nói chuyện” với người khác hoặc với chính trợ lý AI của họ để hoàn thành nhiệm vụ.

Một hệ thống khác mang tên Second Brain, được xây dựng trên nền tảng Claude, đang được ví như một “chánh văn phòng AI”. Công cụ này có thể lập chỉ mục tài liệu, truy vấn thông tin dự án và hỗ trợ ra quyết định.

Không dừng lại ở đó, Meta thậm chí còn có những không gian nội bộ nơi các AI agent… trò chuyện với nhau.

Bên cạnh phát triển nội bộ, công ty cũng tích cực thâu tóm các startup trong lĩnh vực này, như Moltbook - một mạng xã hội dành cho AI agent - hay Manus, startup Singapore chuyên phát triển các trợ lý AI có khả năng thực thi nhiệm vụ thay con người.

Văn hóa “move fast” trở lại

Một số nhân viên mô tả không khí hiện tại tại Meta giống như thời kỳ sơ khai của Facebook - khi khẩu hiệu “move fast and break things” (di chuyển nhanh và phá vỡ giới hạn) còn là kim chỉ nam. Dù vậy, chính Zuckerberg cũng thừa nhận công ty đã thay đổi triết lý: không còn là phá vỡ bằng mọi giá, mà là “di chuyển nhanh với hạ tầng ổn định”.

Sự lan tỏa của AI trong nội bộ cũng diễn ra với tốc độ chóng mặt. Nhân viên liên tục chia sẻ các cách ứng dụng mới, tham gia hackathon, dự các buổi đào tạo AI nhiều lần mỗi tuần và thậm chí tự xây dựng công cụ riêng để tối ưu công việc. Đáng chú ý, việc sử dụng AI giờ đây đã trở thành một tiêu chí trong đánh giá hiệu suất.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy hào hứng.

Bên cạnh sự “trao quyền” mà AI mang lại, một bộ phận nhân viên cho biết họ đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn, khi tốc độ thay đổi quá nhanh, và AI dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.

Nỗi lo này không phải không có cơ sở.

Năm 2022, Meta lần đầu tiên sa thải 11.000 nhân sự sau giai đoạn tăng trưởng nóng thời Covid. Năm 2023, Zuckerberg tiếp tục tuyên bố “năm hiệu quả”, cắt giảm thêm 10.000 vị trí và siết chặt tuyển dụng.

Dù quy mô công ty đã phục hồi lên gần 79.000 người, ký ức về các đợt cắt giảm vẫn còn đó và AI, với khả năng thay thế một phần công việc, đang khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu “hiệu quả” có đồng nghĩa với ít con người hơn?

Tại một hội nghị gần đây, Giám đốc tài chính Susan Li đã thẳng thắn thừa nhận áp lực cạnh tranh. Meta, với quy mô khổng lồ, không được phép vận hành kém hiệu quả hơn những công ty “sinh ra đã là AI”.

Đó cũng là lý do công ty thành lập một tổ chức kỹ thuật AI mới, do Maher Saba phụ trách, với cấu trúc “siêu phẳng”: có thể lên tới 50 kỹ sư báo cáo cho một quản lý. Mục tiêu là tăng tốc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn và đưa AI vào sâu hơn trong mọi quy trình.

Khi CEO cũng cần một “trợ lý AI”

Việc Zuckerberg tự xây dựng AI cho chính mình không chỉ mang tính biểu tượng. Nó cho thấy một xu hướng rõ ràng: trong tương lai, mỗi cá nhân có thể sẽ làm việc cùng một “bản sao trí tuệ” của chính mình. Từ CEO đến nhân viên, từ lập trình viên đến quản lý, AI không còn là công cụ hỗ trợ, mà đang trở thành một phần mở rộng của con người trong công việc.

Nếu Meta thành công, câu chuyện này có thể không chỉ dừng lại trong nội bộ công ty. Nó có thể là hình dung sớm nhất về cách cả thế giới sẽ làm việc trong kỷ nguyên AI: ít tầng lớp hơn, nhiều năng suất hơn và mỗi người đều có một trợ lý riêng, không bao giờ mệt mỏi.

Theo: Financial Times, WSJ