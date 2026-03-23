Ẩn ý của Iran khi đánh vào "trái tim hạt nhân" của Israel

Tehran tuyên bố cuộc tấn công vào Dimona cuối tuần rồi là để trả đũa cho việc Natanz, cơ sở làm giàu uranium chính của họ, bị nhắm mục tiêu trước đó. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phủ nhận việc tấn công Natanz.

Bộ Y tế Israel thống kê ít nhất 64 người đã bị thương trong các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Dimona. Ngoài ra, Iran cũng tấn công TP Arad lân cận khiến 116 người bị thương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là một buổi tối “khó khăn” đối với Israel và tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran.

Iran đã tấn công Dimona, nơi đặt cơ sở hạt nhân quan trọng của Israel, hôm 21-3. Ảnh: Flash90

Các nhà phân tích cho rằng dường như không phải ngẫu nhiên mà Iran chọn Dimona làm mục tiêu. Ngay cả khi không xuyên thủng được cơ sở hạt nhân này, Iran đã cho thấy khả năng tấn công một địa điểm mà Israel coi là nhạy cảm.

Tên lửa Iran được cho là hoàn toàn né tránh hệ thống phòng không của Israel. IDF xác nhận các tên lửa đánh chặn của họ đã thất bại.

Israel không chính thức xác nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và đã duy trì lập trường này trong nhiều thập kỷ. Trong ngoại giao, chiến lược này được gọi tắt là "sự mơ hồ về hạt nhân". Nhưng nếu có một địa điểm trên bản đồ khiến cho sự mơ hồ đó khó duy trì đối với Israel, đó chính là Dimona.

Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Shimon Peres Negev, ngoại ô phía Nam TP Dimona, được cho là nơi Israel xây dựng chương trình hạt nhân với sự hỗ trợ của Pháp, thành lập vào năm 1958.

Các đánh giá tình báo của phương Tây, nghiên cứu học thuật và lời khai của kỹ thuật viên người Israel Mordechai Vanunu năm 1986 đều chỉ ra Dimona là nơi Israel sản xuất plutonium, vật liệu phân hạch cốt lõi của vũ khí hạt nhân. Vanunu từng bí mật gửi ảnh cho một tờ báo của Anh.

Israel không thừa nhận cũng không phản đối thông tin trên. Shimon Peres Negev không thuộc diện kiểm tra quốc tế. Israel cũng không phải là bên ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong nhiều thập kỷ, Israel luôn cho rằng cơ sở hạ tầng hạt nhân của mình là bất khả xâm phạm, được bảo vệ bởi địa lý, hệ thống phòng không nhiều lớp và sự mơ hồ về việc chính xác cần bảo vệ những gì.

Một tên lửa đạn đạo rơi xuống Dimona không phá hủy cơ sở ở đó nhưng sẽ thử nghiệm khả năng chịu đựng của nơi này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. IAEA cho biết họ không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào về thiệt hại đối với Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Shimon Peres Negev và không phát hiện mức độ phóng xạ bất thường trong khu vực.