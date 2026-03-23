75 tỷ USD bốc hơi theo giấc mơ làm xe điện, 12 hãng đồng loạt ‘quay xe’: Chuyện gì đang xảy ra với ngành ô tô toàn cầu?

Tờ Financial Times đưa tin, ít nhất 12 hãng xe toàn cầu đang thu hẹp kế hoạch phát triển xe điện trong bối cảnh nhu cầu đối với xe động cơ đốt trong vẫn bền bỉ, cùng với việc các chính sách hỗ trợ tại Mỹ và châu Âu bị rút lại.

Tuần trước, Honda đã từ bỏ kế hoạch ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong vào năm 2040, đồng thời dự báo sẽ chịu khoản lỗ 16 tỷ USD trong hai năm tới do điều chỉnh chiến lược xe điện. Mercedes-Benz, Ford, Stellantis và Volvo Cars cũng đã cắt giảm các mục tiêu chuyển sang hoàn toàn xe điện.

Trong phân khúc xe sang, Rolls-Royce (thuộc BMW) là thương hiệu mới nhất thay đổi định hướng, khi vào tuần này họ tuyên bố sẽ tiếp tục sản xuất xe chạy xăng sau năm 2030.

Bentley, Lotus, Audi và Porsche trước đó cũng đã điều chỉnh kế hoạch chuyển sang hoàn toàn hoặc 80% xe điện trong thập kỷ tới, nhiều hãng khác thì lựa chọn kéo dài vòng đời của các dòng xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid).

Lamborghini (thuộc Volkswagen) gần đây cũng từ bỏ kế hoạch ra mắt mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên mang tên Lanzador vào năm 2030. Thay vào đó, mẫu xe này sẽ là hybrid sạc điện.

“Xu hướng từ chối xe điện hoàn toàn đang gia tăng”, CEO Stephan Winkelmann cho biết. “Yếu tố cảm xúc của một chiếc Lamborghini nằm ở độ rung của xe, cách bạn đánh lái, cách bạn phanh, và một trong những lý do lớn khiến khách hàng không chọn xe điện là vì thiếu âm thanh động cơ”.

Ferrari năm ngoái đã giảm một nửa mục tiêu sản xuất xe điện vào năm 2030 nhưng vẫn tiếp tục phát triển mẫu xe điện đầu tiên, khẳng định sẽ mang lại “cảm giác lái phấn khích” dù xe chạy xăng, hybrid hay chạy pin.

CEO Benedetto Vigna nhiều lần nhấn mạnh Ferrari sẽ không ép người hâm mộ từ bỏ tiếng gầm quen thuộc của động cơ xăng.

Năm ngoái, Bentley, cũng thuộc Volkswagen cho biết hãng sẽ tiếp tục bán xe hybrid sạc điện sau năm 2035, từ bỏ mục tiêu chỉ bán xe điện.

Quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra chậm hơn trong phân khúc xe sang.

Năm 2023, Rolls-Royce trở thành một trong những thương hiệu xe sang đầu tiên ra mắt xe điện hoàn toàn với mẫu Spectre. Ferrari sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe điện Luce vào tháng 5, trong khi Bentley sẽ ra mắt mẫu xe điện đầu tiên vào năm tới, chậm hai năm so với kế hoạch ban đầu.

“Trong khoảng thời gian kể từ khi Rolls-Royce Spectre ra mắt, thế giới đã thay đổi”, CEO Rolls-Royce Motor Cars, Chris Brownridge cho biết.

Kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền, chính quyền Mỹ đã chấm dứt các khoản ưu đãi thuế liên bang cho người mua xe điện, cắt giảm chi tiêu cho hạ tầng trạm sạc và nới lỏng các tiêu chuẩn khí thải. Liên minh châu Âu cũng đã làm suy yếu các mục tiêu phát thải.

Dù vậy, Brownridge nhấn mạnh công ty vẫn sẽ tiếp tục phát triển xe điện, đồng thời duy trì sản xuất các mẫu xe sử dụng động cơ xăng V12 truyền thống của Rolls-Royce.

Theo tính toán của Financial Times, việc điều chỉnh chiến lược xe điện bao gồm hủy bỏ các mẫu xe và kế hoạch đầu tư đã khiến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu thiệt hại ít nhất 75 tỷ USD trong năm qua.

Theo: Financial Times