Giữa lúc thị trường dầu mỏ biến động chưa từng có, chủ xe điện đồng loạt khoe một thứ khiến dân đi xe xăng... chạnh lòng

Trong khi bảng điện tử tại các trạm xăng trên khắp nước Mỹ liên tục nhấp nháy những con số mới mỗi ngày, nhiều chủ xe điện lúc này lại bình thản cắm sạc, thậm chí hài hước “ăn mừng” trên mạng xã hội.

Làn sóng chia sẻ của cộng đồng người dùng xe điện (EV) xuất hiện khi giá nhiên liệu tăng mạnh sau các diễn biến liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Trên nhiều nền tảng như X, Reddit hay TikTok, các tài xế EV đăng tải loạt meme, video và ảnh chụp hóa đơn sạc điện với chi phí thấp để so sánh với giá xăng đang leo thang.

Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi là cảnh nam diễn viên Tom Selleck với bộ ria mép đặc trưng quay lại máy quay cùng nụ cười đầy tự mãn trong loạt phim Magnum P.I. - được dùng như biểu tượng “chiến thắng” của những người không phải lo chuyện đổ xăng. Nhiều người khác đăng ảnh chụp màn hình các phiên sạc điện chỉ tốn vài USD, hoặc quay video TikTok vui vẻ khi cắm xe điện sạc ngay tại nhà.

Ngay cả rapper Juicy J - đồng sáng lập nhóm Three 6 Mafia và nhà sản xuất ca khúc đoạt giải Oscar “It's Hard out Here for a Pimp” - cũng tham gia cuộc thảo luận, viết trên mạng xã hội rằng đã “đến lúc chuyển hẳn sang xe điện”.

Làn sóng hài hước này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu rung lắc bởi căng thẳng địa chính trị. Các cuộc tấn công quân sự tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu và khiến thị trường lo ngại về an toàn vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường biển chiến lược chiếm khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng giao thương trên thế giới.

Trước những bất ổn đó, giá dầu Brent đã có lúc vượt mốc 100 USD/thùng vào tối Chủ nhật khi giới giao dịch phản ứng với nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, đến chiều thứ Hai, giá dầu đã hạ nhiệt, quay về vùng hơn 80 USD/thùng.

Dù vậy, người tiêu dùng Mỹ vẫn cảm nhận rõ tác động tại các trạm xăng. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), ngày 21/2, trước khi căng thẳng leo thang, giá trung bình của một gallon xăng thường tại Mỹ là 2,93 USD. Chỉ sau 15 ngày, con số này đã tăng lên 3,48 USD/gallon, tương đương mức tăng gần 19%.

Ở một số khu vực, mức tăng còn mạnh hơn. Một trạm xăng tại Los Angeles được kênh ABC địa phương KABC ghi nhận niêm yết giá vượt 8 USD/gallon.

Trái ngược với đà tăng mạnh của xăng, chi phí sạc xe điện tại các trạm công cộng chỉ tăng nhẹ. Theo AAA, giá trung bình mỗi kilowatt-giờ điện tại các trạm sạc công cộng tăng từ 0,39 USD lên 0,42 USD trong cùng giai đoạn, tức khoảng 7,6%.

Ngoài ra, phần lớn chủ xe điện tại Mỹ thường sạc xe ngay tại nhà - nơi giá điện thường rẻ hơn và ít chịu tác động trực tiếp từ biến động giá dầu.

“Tôi thậm chí còn không biết giá xăng tăng”, một người dùng viết trên mạng xã hội X. “Tôi lái Tesla.”

Tuy nhiên, chi phí sạc điện không hoàn toàn giống nhau ở mọi nơi. Một số người dùng chỉ ra rằng giá điện phụ thuộc lớn vào từng bang và nhà cung cấp dịch vụ. Tại những khu vực sản xuất điện phụ thuộc nhiều vào khí tự nhiên, giá điện có thể tăng nếu thị trường năng lượng tiếp tục biến động.

Chẳng hạn, tại bang Kansas, chi phí sạc xe điện trung bình khoảng 0,30 USD/kWh. Trong khi đó tại Louisiana, nơi mạng lưới trạm sạc còn khá thưa thớt, mức giá trung bình lên tới khoảng 0,47 USD/kWh.

Dẫu vậy, những màn “khoe nhẹ” của cộng đồng xe điện vẫn xuất hiện đúng vào thời điểm không mấy thuận lợi cho thị trường EV. Dù giá xăng tăng cao, doanh số xe điện tại Mỹ gần đây lại có dấu hiệu chững lại.

Theo dữ liệu từ nền tảng mua bán xe CarGurus chia sẻ với Business Insider, doanh số xe điện tại các đại lý ở Mỹ trong tháng 1/2026 đã giảm tới 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, đối với những người đã chuyển từ xe chạy xăng sang xe điện, giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao hiện nay vẫn mang lại cảm giác “thảnh thơi” nhất định.

“Có ai thấy vui vì đang sở hữu xe điện trong lúc giá xăng cao thế này không?”, một người dùng viết trên Reddit. “Không phải lo lắng về những lần giá xăng tăng giảm thất thường, đó chắc chắn là một trong những lợi ích lớn của việc sở hữu xe điện.”

Theo: Business Insider