Ra mắt loại pin xe điện mới có thể sạc đầy chỉ trong 9 phút, hoạt động tốt bất chấp nhiệt độ -30°C

Hãng xe Trung Quốc BYD vừa công bố thế hệ pin xe điện mới có thể sạc gần đầy chỉ trong khoảng 9 phút, được hãng khẳng định là pin sạc nhanh nhất thế giới từng được sử dụng trên các dòng xe sản xuất hàng loạt. Công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc - một trong những rào cản lớn nhất của người dùng xe điện hiện nay.

Thông tin được BYD công bố tại sự kiện công nghệ tổ chức ở Thâm Quyến. Đây là phiên bản nâng cấp đầu tiên của dòng Blade Battery, loại pin lithium sắt phosphate (LFP) mà hãng giới thiệu lần đầu vào năm 2020 và nhanh chóng trở thành công nghệ cốt lõi trong chiến lược xe điện của BYD.

Theo hãng, thế hệ pin mới có thể sạc từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút, tương đương gần như sạc đầy pin. Đáng chú ý, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt âm 30°C, pin vẫn có thể sạc từ 20% lên 97% trong khoảng 12 phút. Trong khi đó, với nhiều dòng xe điện hiện nay, quá trình sạc đầy thường mất từ vài chục phút đến hơn một giờ, đặc biệt khi nhiệt độ thấp khiến hiệu suất pin suy giảm.

Pin mới sẽ được trang bị cho 11 mẫu xe của BYD, bao gồm cả xe thuần điện và xe hybrid sạc điện. Trong số đó có mẫu SUV điện Song Ultra, dự kiến mở bán đặt trước với giá khởi điểm khoảng 155.000 nhân dân tệ (tương đương 22.470 USD) và chính thức ra mắt thị trường vào cuối tháng 3.

Song song với việc nâng cấp pin, BYD cũng giới thiệu bộ sạc công suất 1.500 kW, cho khả năng cung cấp năng lượng nhanh hơn đáng kể so với các trạm sạc hiện tại. Hãng đặt mục tiêu lắp đặt khoảng 20.000 trạm sạc loại này trên khắp Trung Quốc trước cuối năm 2026, qua đó xây dựng hạ tầng hỗ trợ cho công nghệ sạc siêu nhanh.

Không chỉ rút ngắn thời gian sạc, công nghệ pin mới còn giúp mở rộng đáng kể quãng đường di chuyển của xe điện. Với thương hiệu cao cấp Denza, do công ty con của BYD sở hữu, mẫu xe Z9GT sau khi được nâng cấp pin có thể đạt tầm hoạt động lên tới 1.036 km, tăng mạnh so với 630 km của thế hệ trước.

Chủ tịch BYD Wang Chuanfu cho biết công nghệ mới là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển pin của hãng. “Công nghệ chúng tôi công bố cách đây một năm đã có tốc độ sạc đỉnh rất nhanh. Tuy nhiên lần này, tốc độ sạc tổng thể đã được cải thiện rõ rệt”, ông nói tại sự kiện.

Trong vài năm qua, BYD đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, nhờ chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng, đặc biệt là việc tự sản xuất pin - linh kiện quan trọng nhất của xe điện. Điều này giúp công ty kiểm soát chi phí tốt hơn, đồng thời nâng cao biên lợi nhuận so với nhiều đối thủ.

Tuy vậy, thị trường xe điện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, với hàng loạt hãng xe liên tục giảm giá và tung ra công nghệ mới. Áp lực cạnh tranh đã khiến doanh số BYD giảm so với cùng kỳ trong 6 tháng liên tiếp tính đến tháng 2.

Trong bối cảnh đó, BYD kỳ vọng công nghệ pin sạc siêu nhanh sẽ trở thành “quân bài chiến lược” giúp hãng thu hút thêm người tiêu dùng, đồng thời lấy lại đà tăng trưởng trong cuộc đua xe điện đang ngày càng gay gắt trên toàn cầu.

Theo: Nikkei Asia