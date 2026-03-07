Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt tàu đang đến châu Âu thì quay đầu, lục địa già bất ngờ mất nửa triệu mét khối khí đốt

07-03-2026 - 09:08 AM | Tài chính quốc tế

Nhiều tàu chở khí đốt đến châu Âu đột ngột đổi hướng giữa đường.

Dòng chảy khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi ngày càng nhiều tàu chở LNG đổi hướng đột ngột giữa Đại Tây Dương để quay sang châu Á, thay vì tiếp tục hành trình đến châu Âu như dự kiến ban đầu.

Dữ liệu theo dõi tàu biển do Reuters kiểm tra cho thấy chỉ trong tuần này đã có 3 tàu LNG, với 2 tàu xuất phát từ Mỹ và 1 từ Nigeria, bất ngờ rẽ về châu Á qua Mũi Hảo Vọng. 3 tàu chở khoảng hơn 500.000 mét khối khí đốt. Hướng đi mới này cho thấy các nhà nhập khẩu châu Á đang thắng thế trong cuộc cạnh tranh "săn hàng" giữa thời điểm nguồn cung toàn cầu bị cắt giảm tới 20%.

Nguyên nhân chính đến từ cú sốc năng lượng nghiêm trọng khi Qatar, nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, bất ngờ dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại khu phức hợp Ras Laffan và gửi thông báo bất khả kháng tới khách hàng. Đồng thời, eo biển Hormuz, tuyến đường chiến lược mà hầu hết tàu LNG của Qatar và UAE phải đi qua, đã gần như đóng cửa hoàn toàn do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Hệ quả là 85% lượng LNG Qatar vốn chảy về châu Á bị chặn lại, tạo ra khoảng trống khổng lồ buộc các nước châu Á phải săn bằng được nguồn cung từ nơi khác.

Trong khi châu Á lao vào cuộc đua giành nguồn hàng, châu Âu lại trở thành nạn nhân thứ cấp. Giá LNG giao ngay tại châu Á tăng vọt khiến các chuyến hàng có điểm đến linh hoạt, vốn được giao dịch theo thị trường trả giá tốt nhất, lập tức ưu tiên khu vực này, bất chấp chi phí vận chuyển tăng mạnh và hành trình vòng qua Nam Phi kéo dài hàng nghìn hải lý.

Một quan chức thương mại năng lượng nói rằng mức giá tại châu Á hiện “cao đến mức không thể bỏ qua”, khiến châu Âu bị đẩy ra khỏi cuộc chơi.

Theo phân tích của Kpler, không có nhà sản xuất nào trên thế giới có thể bù đắp khoảng hụt 20% nguồn cung LNG toàn cầu do Qatar và UAE để lại.

Các nhà sản xuất tại Mỹ và Australia đã hoạt động hết công suất, trong khi Nigeria, Algeria và Trinidad lại chịu hạn chế về nguồn khí đầu vào. Tổng nguồn bổ sung có sẵn từ tất cả các nhà cung cấp chỉ đạt dưới 2 triệu tấn mỗi tháng. Con số này quá nhỏ so với mức thiếu hụt 5,8 triệu tấn mà thị trường đang phải đối mặt.

Theo Reuters

92.000 việc làm biến mất khỏi Mỹ, Fed sắp hạ lãi suất?

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
92.000 việc làm biến mất khỏi Mỹ, Fed sắp hạ lãi suất?

92.000 việc làm biến mất khỏi Mỹ, Fed sắp hạ lãi suất? Nổi bật

Chưa từng có: Mỹ đứng về phía Nga trong một tranh chấp với Ukraine

Chưa từng có: Mỹ đứng về phía Nga trong một tranh chấp với Ukraine Nổi bật

Chuỗi bán lẻ 100 năm tuổi tiếp tục đóng thêm 20 cửa hàng sau khi phá sản, hiện nợ Chanel, Louis Vuitton hàng triệu USD

Chuỗi bán lẻ 100 năm tuổi tiếp tục đóng thêm 20 cửa hàng sau khi phá sản, hiện nợ Chanel, Louis Vuitton hàng triệu USD

09:38 , 07/03/2026
Nhà giàu châu Á rủ nhau “tháo chạy” khỏi Trung Đông, một quốc gia không xa Việt Nam hưởng lợi lớn khi dòng tiền lũ lượt đổ vào

Nhà giàu châu Á rủ nhau “tháo chạy” khỏi Trung Đông, một quốc gia không xa Việt Nam hưởng lợi lớn khi dòng tiền lũ lượt đổ vào

08:48 , 07/03/2026
Các nước vùng Vịnh cân nhắc thay đổi lập trường sau loạt đòn tấn công của Iran?

Các nước vùng Vịnh cân nhắc thay đổi lập trường sau loạt đòn tấn công của Iran?

08:31 , 07/03/2026
Dự án gieo mây đầy tham vọng của Trung Quốc

Dự án gieo mây đầy tham vọng của Trung Quốc

08:04 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên