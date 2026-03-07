Các nước vùng Vịnh cân nhắc thay đổi lập trường sau loạt đòn tấn công của Iran?

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Thông điệp trên được Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh trong hai cuộc họp báo tuần này. Theo ông, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Ả-rập Xê-út, sau khi dành cả tuần qua để bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi các cuộc tấn công của Iran, giờ sẵn sàng đóng vai trò chủ động hơn, bao gồm cả việc cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự mà trước đây họ đã từ chối.

“Iran đã nhắm mục tiêu vào những quốc gia lẽ ra muốn đứng ngoài cuộc chiến này. Vì vậy giờ đây, UAE, Qatar, Bahrain, Ả-rập Xê-út, Kuwait và những nước khác đang gửi đi thông điệp: Chúng tôi đứng về phía các bạn. Chúng tôi sẽ khai hỏa, sẽ cất cánh, sẽ phòng thủ cùng các bạn. Chúng tôi sẽ cho phép các bạn đặt thêm căn cứ”, ông Hegseth nói.

Trước đó, bộ trưởng đưa ra nhận xét tương tự tại một cuộc họp báo hôm 4/3, nói rằng các quốc gia vùng Vịnh “đã nhận ra đây là điều cần phải được giải quyết”.

“Ở nhiều cấp độ khác nhau, họ đang tiếp cận chúng tôi, dù là về việc tham gia tấn công, hay là cho phép chúng tôi tiếp cận căn cứ”, ông Hegseth nói.

Các quốc gia vùng Vịnh đã chỉ trích cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở những nước này, và tuyên bố bảo lưu quyền trả đũa. Nhưng đến nay, các nước chưa công khai tuyên bố thay đổi lập trường về cuộc chiến. Ngày 3/3, sau khi báo chí đưa tin Abu Dhabi có thể xem xét một chiến thuật mới đối với Iran, UAE cho biết chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc thay đổi lập trường phòng thủ của mình để đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Iran.

Qatar cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào nước này “sẽ phải trả giá”, nhưng tuyên bố không tham gia chiến dịch chống lại Iran.

Ngày 6/3, Israel đã phát động một đợt tấn công khác vào Iran, mà người dân Tehran mô tả là “đêm tồi tệ nhất” kể từ khi xung đột bùng phát. Một nhóm phóng viên của CNN tại hiện trường cũng chứng kiến các cuộc tấn công dữ dội ngay trước bình minh, và nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một địa điểm.

Về phần mình, Iran cho biết đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait trong vài giờ qua, nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong.

Một quan chức Iran ngày 6/3 nói với CNN , rằng nước này coi các công ty mua nợ Chính phủ Mỹ và đầu tư vào trái phiếu kho bạc là mục tiêu hợp pháp, vì “họ bị xem là đang tài trợ cho hoạt động quân sự của Mỹ”.

Một số công ty và ngân hàng lớn của Mỹ đặt trụ sở Trung Đông ở Dubai. Các cuộc tấn công của Iran trong tuần qua cũng dường như nhắm vào các lợi ích kinh tế của Mỹ, bao gồm các trung tâm dữ liệu của Amazon ở UAE và Bahrain.