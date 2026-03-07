Mỹ tìm cách hạ nhiệt thị trường năng lượng

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các bước đi mới sẽ nhằm giảm áp lực lên thị trường dầu mỏ, dù chưa nêu chi tiết.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu, đang làm dấy lên lo ngại thiếu hụt năng lượng. Giá dầu vì thế tăng mạnh, lên trên 81 USD/thùng. Các chuyên gia cảnh báo nếu tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu có thể tiến sát mốc 100 USD/thùng.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Doug Burgum, chính quyền Tổng thống Trump hiện đang cân nhắc “tất cả các lựa chọn” để kiềm chế đà tăng của giá dầu và giá xăng. Một trong những biện pháp đang được xem xét là xả dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ, thậm chí động thái này nhiều khả năng sẽ được thực hiện cùng với các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để tăng hiệu quả bình ổn thị trường. Tuy nhiên, các quan chức cho biết đến nay chính phủ vẫn chưa quyết định sử dụng nguồn dự trữ này.

Trước đó, Tổng thống Trump đã họp với ông Burgum cùng các cố vấn cấp cao để thảo luận các biện pháp ứng phó. Sau cuộc họp, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm cho tàu chở dầu và có thể điều hải quân hộ tống các tàu này qua eo biển Hormuz nếu cần, nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển năng lượng.

Ngoài các biện pháp trên, một số phương án khác cũng được giới phân tích nhắc đến, như tạm miễn một số quy định pha trộn nhiên liệu hoặc thậm chí để Bộ Tài chính Mỹ tham gia giao dịch hợp đồng dầu trên thị trường tương lai. Tuy nhiên, một động thái như vậy sẽ chưa từng có tiền lệ và hiện vẫn chưa rõ cơ chế thực hiện có thể giúp hạ giá dầu và giá xăng đến đâu.

Trong khi đó, kế hoạch để Cơ quan phát triển Tài chính Quốc tế của Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm cho các tàu chở dầu vẫn đang được hoàn thiện. Ông Burgum cho biết nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, đang tham gia xây dựng kế hoạch này. Theo ông Burgum, Mỹ có đủ sức mạnh tài chính và sức mạnh hải quân để chấp nhận một phần rủi ro, qua đó đảm bảo các đồng minh trên thế giới vẫn được cung cấp năng lượng đầy đủ.