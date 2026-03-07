Gần 14.000 chuyến bay bị hủy, giao thông hàng không tại Trung Đông gián đoạn nghiêm trọng

Cuộc xung đột quân sự leo thang tại Trung Đông đang gây ra những gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động hàng không khu vực, với gần 14.000 chuyến bay bị hủy và hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt tại nhiều sân bay lớn.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24, kể từ ngày 28/2 - thời điểm Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, gần 14.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ các sân bay lớn tại 10 quốc gia trong khu vực đã bị hủy.

Các dữ liệu bay cho thấy bầu trời Trung Đông vốn tấp nập nay trở nên vắng lặng khi nhiều tuyến bay quan trọng bị ngừng khai thác. Một số sân bay và hãng hàng không tại khu vực Vùng Vịnh đã buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động bay thông thường.

Tính đến ngày 6/3, ít nhất 10 quốc gia đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần không phận của mình trong một số thời điểm kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu.

Một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Sân bay quốc tế Dubai tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vốn là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không bận rộn nhất thế giới với mạng lưới kết nối tới 291 điểm đến toàn cầu.

Theo thống kê, kể từ ngày 28/2, khoảng 85% số chuyến bay dự kiến tại sân bay này đã bị hủy. Riêng trong tháng 2, sân bay quốc tế Dubai phục vụ khoảng 4,9 triệu ghế hành khách, theo dữ liệu từ Official Aviation Guide - cơ sở dữ liệu tham chiếu về ngành hàng không toàn cầu.

Bản đồ mô tả tỷ lệ chuyến bay bị hủy tại Trung Đông từ khi xung đột Iran bùng phát hôm 28/2/2026 (Ảnh: CNN)

Tình trạng hủy chuyến cũng diễn ra ở mức rất cao tại nhiều sân bay lớn khác trong khu vực. Tại sân bay Sharjah, thuộc tiểu vương quốc giáp Dubai, khoảng 90% chuyến bay đã bị hủy. Trong khi đó, sân bay Doha của Qatar ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến lên tới khoảng 94%.

Những gián đoạn quy mô lớn này đã khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt, trong khi các hãng hàng không và cơ quan chức năng phải gấp rút điều chỉnh lịch bay và tìm giải pháp ứng phó.

Dù tình hình vẫn còn nhiều bất ổn, một số sân bay lớn đã bắt đầu từng bước khôi phục hoạt động bay từ ngày 5/3. Trong số đó có sân bay quốc tế Dubai, sân bay Abu Dhabi và sân bay quốc tế King Khalid gần thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Bên cạnh những khó khăn đối với ngành hàng không, cuộc khủng hoảng cũng đặt ra thách thức lớn cho các hoạt động bảo hộ công dân.

Theo Bộ Ngoại giao Anh, hiện có hơn 300.000 công dân Anh đang sinh sống hoặc di chuyển qua các quốc gia vùng Vịnh. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết kể từ ngày 28/2 đã có hơn 17.500 công dân Mỹ rời Trung Đông và trở về nước.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tình trạng gián đoạn hàng không tại Trung Đông có thể tiếp tục kéo dài nếu căng thẳng quân sự trong khu vực chưa sớm được kiểm soát, đồng thời gây ra những tác động lan rộng đối với hoạt động vận tải hàng không và chuỗi cung ứng toàn cầu.