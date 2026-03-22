Tàu chở dầu nghi của Nga mang khoảng 1,5 triệu thùng dầu đang di chuyển bất ngờ bị vây bắt giữa biển Địa Trung Hải

Hải quân Pháp bất ngờ kiểm tra tàu Deyna (Ảnh: Euronews).

Hải quân Pháp đã tiến hành chặn và kiểm tra một tàu chở dầu tại Địa Trung Hải, trong động thái mới nhất nhằm siết chặt các hoạt động bị nghi là né tránh lệnh trừng phạt đối với Nga.

Vụ việc diễn ra vào ngày 20/3 tại khu vực phía tây Địa Trung Hải, với sự phối hợp của các đồng minh, trong đó có Vương quốc Anh - nước tham gia theo dõi hành trình con tàu.

Theo cơ quan hàng hải Pháp, tàu chở dầu mang tên Deyna bị nghi ngờ hoạt động dưới danh nghĩa treo cờ giả. Con tàu treo cờ Mozambique, xuất phát từ cảng Murmansk ở tây bắc nước Nga - trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận trên mạng xã hội rằng hải quân nước này đã “chặn và lên tàu một phương tiện khác thuộc hạm đội bóng tối, mang tên Deyna”.

Giới chức Pháp cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm xác minh quốc tịch thực sự của con tàu. Các tài liệu thu giữ trên tàu đã “củng cố nghi ngờ về tính hợp lệ của lá cờ mà tàu đang sử dụng”. Sau kiểm tra ban đầu, tàu Deyna đã bị chuyển hướng và được hộ tống tới một khu neo đậu để tiếp tục điều tra. Vụ việc hiện đã được chuyển cho công tố viên tại cảng Marseille xử lý.

Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy tàu dài khoảng 250 mét này rời Murmansk từ ngày 1/3 và dự kiến cập cảng Port Said (Ai Cập) vào ngày 26/3. Đây là một trong những tuyến vận chuyển quen thuộc của các tàu chở dầu Nga hướng về thị trường châu Á và Trung Đông.

Deyna là tàu có kích cỡ Aframax hoặc Suezmax, với khả năng chở khoảng 600.000 - 1,5 triệu thùng dầu.

Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng Pháp “sẽ không cho phép” những con tàu như Deyna “làm giàu bằng cách tiếp tay tài trợ cho nỗ lực thực hiện chiến sự của Nga”. Ông cũng khẳng định cuộc xung đột tại Iran sẽ không làm Paris sao nhãng việc tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Moscow.

Đây là ít nhất lần thứ 3 trong những tháng gần đây Pháp tiến hành các chiến dịch tương tự. Tháng trước, một tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” đã được thả sau khi chủ tàu nộp khoản phạt lên tới hàng triệu euro. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một tàu khác liên quan đến Nga cũng bị chặn ngoài khơi Đại Tây Dương, dẫn đến phản ứng gay gắt từ Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng lên án các vụ kiểm tra này là “hành vi cướp biển”, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Thụy Điển - nước đã bắt giữ hai tàu treo cờ giả trong thời gian gần đây, đang đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động vận chuyển dầu bị nghi vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo Euronews; The Moscow Times﻿