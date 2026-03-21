Sản lượng xe tăng và máy bay Nga tăng vọt chỉ sau 4 năm chiến tranh

Các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã thích nghi thành công với tình hình hiện tại trong những năm gần đây và tăng cường sản xuất mặt hàng quân sự.
Ông Vladimir Gutenev, Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp và Thương mại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), cho biết điều này trong một cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga.
"Trong 4 năm qua, sản lượng các mặt hàng được ưa chuộng đã tăng lên: Xe tăng tăng 2,2 lần, xe bọc thép hạng nhẹ tăng 3,7 lần, máy bay tăng 4,6 lần, và vũ khí, đạn dược tăng hơn 22 lần", vị Phó Chủ tịch cho biết.
Theo ông Gutenev, họ không chỉ tăng được sản lượng mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm. Ví dụ trong 4 năm qua, tính năng kỹ chiến thuật của đạn dược hàng không đã được mở rộng đáng kể.
Nghị sĩ này cũng ghi nhận những thành công của "ngành công nghiệp quốc phòng nhân dân", đã gánh vác khá nhiều công việc nặng nhọc cho các nhà máy sản xuất vũ khí thuộc sở hữu nhà nước.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các đội kỹ thuật cơ động vốn nổi bật nhờ tính linh hoạt, đã cho phép họ nhanh chóng thích ứng với nhu cầu của binh lính trên chiến trường, khi đáp ứng nhanh mọi yêu cầu từ tiền tuyến.
"Họ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi, triển khai các giải pháp công nghệ và phát triển đổi mới, đồng thời tái cấu trúc hiệu quả các quy trình sản xuất để đáp ứng những thách thức hiện tại", ông Gutenev nhận xét.
Dự kiến đến năm 2026, ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sẽ cung cấp cho Lực lượng vũ trang Nga hơn 310.000 thiết bị và khoảng 21 triệu viên đạn các loại.
Theo Sao Đỏ
