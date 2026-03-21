Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với 140 triệu thùng dầu Iran

21-03-2026 - 18:44 PM | Tài chính quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấp giấy phép tạm thời để Iran được bán số dầu đang lưu trữ trên các tàu chở dầu. Con số này lên tới 140 triệu thùng, đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong khoảng một ngày rưỡi, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Quyết định, được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, cho phép nhập khẩu dầu của Iran vào Mỹ theo diện miễn trừ nếu cần thiết để hoàn tất việc bán hoặc giao hàng. Quyết định có hiệu lực trong 30 ngày.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran trong nhiều thập kỷ, và chính quyền Tổng thống Trump đã chặn việc bán dầu thô của Iran kể từ sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018.

Theo Reuters , quyết định mới của Mỹ dự kiến sẽ có lợi cho Trung Quốc, khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Số dầu trên có thể được chuyển đến châu Á trong vòng ba hoặc bốn ngày, và được đưa ra thị trường sau quá trình tinh chế trong một tháng rưỡi tới.

Tuy nhiên, do lệnh trừng phạt hiện hành đối với ngành tài chính của Iran, nước này có thể sẽ không nhận được doanh thu từ việc bán dầu mỏ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lưu ý trong một tuyên bố hôm 20/3.

“Iran sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận bất kỳ khoản doanh thu nào. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực tối đa đối với Iran và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của nước này”, Bộ trưởng Bessent nói.

Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt phản ánh mối lo ngại của Nhà Trắng, rằng sự tăng vọt của giá dầu sau gần ba tuần Mỹ và Israel tấn công Iran sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tuần trước, Mỹ cũng đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga.

Theo các nhà phân tích, trong đó có Brent Erickson - Giám đốc Điều hành tại Obsidian Risk Advisors, những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm kiểm soát giá cả sẽ không có tác động đáng kể cho đến khi Eo biển Hormuz được mở cửa cho tàu thuyền.

"Việc nới lỏng các lệnh trừng phạt làm dấy lên lo ngại về sự cạn kiệt nhanh chóng các công cụ kinh tế của Washington nhằm kiềm chế giá dầu”, ông Erickson nói. "Nếu chúng ta đã đến lúc phải nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với quốc gia mà chúng ta đang có chiến tranh, thì chúng ta thực sự đang cạn kiệt các lựa chọn”.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

