Chuyên gia Trung Quốc nhận định thời điểm chiến sự Iran kết thúc

Cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran kéo dài bao lâu không chỉ phụ thuộc vào số lượng vũ khí.

Theo nhận định của các nhà phân tích Trung Quốc, kho dự trữ tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Iran có thể duy trì thêm khoảng 2 - 3 tháng, khi các đòn tấn công của Mỹ và Israel tiếp diễn. Trong khi đó, quân đội Mỹ cũng đang dần cạn dần tên lửa đánh chặn.

Kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 28/2, Iran liên tục tấn công Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên, tốc độ phóng tên lửa và drone của Iran dường như đã giảm so với những ngày đầu.

Dựa trên các nguồn tình báo công khai, chuyên gia phân tích Trung Quốc Hu Bo ước tính kho tên lửa đạn đạo của Iran có thể chỉ còn khoảng 30%, tương đương gần 1.000 quả. Tuy vậy, Iran vẫn có lợi thế đáng kể về drone.

“Drone của Iran dễ sản xuất và triển khai hơn, giúp họ có nguồn dự trữ tương đối dồi dào”, ông Hu nói.

Theo ước tính của quân đội Israel, Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo trước khi chiến tranh bắt đầu. Dù chưa rõ Iran có tổng số bao nhiêu drone, Lầu Năm Góc cho biết hôm 5/3 rằng Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và 2.000 drone cho đến thời điểm đó.

Theo truyền thông Iran, nước này đã phóng hàng nghìn drone trên khắp Trung Đông. Thiết bị giá rẻ này tạo ra sự chênh lệch lớn về chi phí trong cuộc chiến.

Drone Shahed-136 giá rẻ của Iran có giá từ 20.000–50.000 USD mỗi chiếc, trong khi Mỹ dùng các tên lửa đánh chặn như Patriot và THAAD để đánh chặn, với mỗi quả có giá lên tới hàng triệu USD.

Ông Hu cho biết, số lần phóng tên lửa đạn đạo hằng ngày của Iran đã giảm đáng kể.

“Với tốc độ này, Iran có thể duy trì hoạt động thêm 2-3 tháng nếu không có biến động nội bộ. Mục tiêu mà Mỹ đặt ra nhằm phá hủy hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran là không thực tế, vì số còn lại rất khó phát hiện hoặc được bảo vệ nghiêm ngặt”, ông nói.

Theo chuyên gia này, đối với Iran, chỉ cần vẫn duy trì được khả năng trả đũa thì cuộc chiến sẽ không thể kết thúc nhanh chóng.

Giới phân tích cho rằng Mỹ và Israel cũng đang dần cạn kiệt một số loại đạn dược quan trọng, bất chấp tuyên bố trước đó của ông Trump rằng Mỹ có kho dự trữ “gần như vô hạn”.

Theo Washington Post , Lầu Năm Góc đã chuyển hệ thống THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông. Tổng số lượng tên lửa đánh chặn THAAD của Mỹ được giữ bí mật, nhưng một báo cáo năm ngoái cho biết Mỹ đã sử dụng khoảng 1/4 kho dự trữ (tương đương khoảng 100 - 150 quả) trong cuộc chiến 12 ngày với Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Một nhà thầu quốc phòng Mỹ gần đây đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng tên lửa đánh chặn THAAD hằng năm, từ 96 lên 400 quả. Lầu Năm Góc cũng đã kiến nghị Quốc hội duyệt bổ sung hơn 200 tỷ USD để chi trả cho cuộc chiến và tăng sản xuất các loại vũ khí quan trọng khẩn cấp.

Các quan chức chính quyền Trump ước tính 6 ngày đầu của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD. Báo cáo ngày 11/3 cho biết Israel đã thông báo với Mỹ rằng họ đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tùy thuộc ý chí chính trị

Theo ông Hu, Mỹ đang chịu áp lực lớn về loại đạn dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn. “Đó là lý do Mỹ và Israel hiện chỉ tập trung vào các mục tiêu giá trị cao”, ông nói.

Các nhà phân tích cho rằng dù Mỹ có năng lực mạnh hơn và đa dạng vũ khí hơn, lợi thế cốt lõi của Iran là khả năng kiểm soát eo biển Hormuz.

“Iran có nhiều công cụ khác để kiểm soát eo biển ngoài drone và tên lửa, đặc biệt là thủy lôi có thể tồn tại lâu dài”, ông Yue Gang - đại tá quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu, cho biết.

“Yếu tố quyết định khi nào chiến tranh kết thúc không phải là đạn dược, mà là ý chí chính trị: liệu ông Trump có muốn đẩy xung đột đến cùng hay không”, ông Guang nhận định.

Tổng thống Trump từng nói cuộc chiến có thể kéo dài 4–5 tuần. Ông Yue cho rằng đó có thể là khung thời gian tối ưu, nhưng nếu kéo dài hơn, tình hình sẽ xấu đi.

Ông Yang Shu - cựu trưởng khoa nghiên cứu Trung Á tại Đại học Lan Châu, cho rằng Mỹ đã mắc sai lầm chiến lược nghiêm trọng khi đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Iran.

Các hệ thống như THAAD “không thể đảm bảo phòng thủ 100%… chỉ cần một đòn đánh trúng cũng có thể gây thiệt hại lớn”, ông nói.

Ông nhấn mạnh Iran dựa nhiều vào drone để tấn công lực lượng Mỹ. Ngoài ra, hệ thống chỉ huy quân sự của Iran mang tính phân tán, khiến Mỹ gặp khó trong việc tấn công.

“Iran không thể mất toàn bộ tên lửa và drone trong ngắn hạn. Thủy lôi và năng lực hàng hải còn lại của Iran vẫn là mối đe dọa dai dẳng”, ông Yang nhận định.