Nghịch ký xe hơi tại Singapore và mục tiêu chuyển toàn bộ sang năng lượng sạch năm 2040

Từng là thiên đường của những cỗ máy V12 gầm rú, Singapore đang chứng kiến một cuộc chuyển mình ngoạn mục. Trong bối cảnh giá xăng tăng vọt 20% và những ưu đãi thuế lên tới 45.000 SGD, "giấc mơ xe hơi" của người dân đảo quốc này đang nhanh chóng chuyển từ màu đỏ của Ferrari sang màu xanh của những trạm sạc điện.

Xe điện thành lựa chọn "sống còn"

Tờ Nikkei Asian Review cho hay Singapore không giấu tham vọng trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về chuyển đổi sang xe điện.

Chính phủ nước này đặt mục tiêu chấm dứt đăng ký mới đối với xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2030, đồng thời hướng tới việc toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ sẽ chuyển sang các phương tiện năng lượng sạch vào năm 2040.

Để thúc đẩy quá trình này, Singapore triển khai nhiều chính sách ưu đãi tài chính. Trong đó, chương trình EV Early Adoption Incentive (EEAI) cho phép người mua xe điện được giảm tới 45% phí đăng ký bổ sung (ARF), với mức trần tối đa 20.000 SGD.

Khi kết hợp với các cơ chế hỗ trợ khác như Vehicle Emissions Scheme (VES), tổng mức ưu đãi trong một số trường hợp có thể lên tới khoảng 45.000 SGD, dù không áp dụng đồng đều cho mọi phương tiện.

Top những thành phố có chi phí đắt đỏ nhất nếu muốn sở hữu xe hơi

Bên cạnh chính sách, yếu tố thị trường năng lượng cũng góp phần định hình xu hướng. Giá xăng tại Singapore vốn duy trì ở mức cao do đặc thù thuế phí và biến động của thị trường dầu mỏ toàn cầu, qua đó tạo thêm động lực kinh tế để người tiêu dùng cân nhắc chuyển sang xe điện.

Đặc biệt kể từ khi xung đột địa chính trị tại Trung Đông leo thang vào đầu năm 2024, giá xăng tại đảo quốc này đã tăng vọt 20%.

Đối với một thị trường mà chi phí vận hành vốn đã đắt đỏ, mức tăng này là "giọt nước tràn ly", thúc đẩy cả tầng lớp trung lưu lẫn thượng lưu tìm đến xe điện như một giải pháp kinh tế dài hạn.

Điều đáng chú ý hơn là nếu như trước đây, xe hơi Đức hay Nhật thống trị đường phố Singapore, thì nay, các thương hiệu xe điện Trung Quốc đang viết lại cuộc chơi.

BYD đã xuất sắc giữ vững ngôi vương doanh số xe mới trong hai năm liên tiếp. Không chỉ dừng lại ở phân khúc phổ thông, các dòng xe điện hạng sang như Denza (thuộc BYD) với mức giá khoảng 300.000 SGD vẫn được giới kinh doanh tại đây săn đón nhờ sự tiện nghi và công nghệ vượt trội.

Với kế hoạch ra mắt thêm 4 mẫu xe mới và mở 5 địa điểm kinh doanh trong năm nay, hãng xe Trung Quốc đang tận dụng tối đa mức thu nhập khả dụng cao của người dân đảo quốc.

Các hãng xe Trung Quốc khác như NIO, XPENG và GAC cũng đang đổ bộ mạnh mẽ. Tại Triển lãm ô tô Singapore hồi tháng 1, lượng khách tham quan tăng 25%, phần lớn bị thu hút bởi sự hiện diện áp đảo của các dòng EV thông minh từ đại lục.

Đất chật nhưng "độ chơi" vẫn ngất trời

Dù đang chuyển mình sang xe điện, Singapore vẫn giữ nguyên bản sắc là "sân chơi" của giới siêu giàu với những thói quen tiêu dùng xa hoa đến mức kỳ lạ.

Ví dụ điển hình là thương hiệu Porsche đang xây dựng một đường đua ven biển rộng bằng 12 sân bóng đá ngay tại đảo quốc này. Đây sẽ là trung tâm chiến lược thứ ba của Porsche tại châu Á, phục vụ những khách hàng sẵn sàng chi bộn tiền cho những mẫu xe hiệu suất cao nhất.

Số lượng sở hữu xe hơi trên mỗi 1.000 dân

Trong bối cảnh doanh số bán hàng tại thị trường tỷ dân Trung Quốc sụt giảm, Singapore nổi lên như một điểm sáng đầy hứa hẹn cho Porsche. Năm 2025, hãng xe Đức này đã thiết lập kỷ lục mới với hơn 660 xe mới được bàn giao tại đảo quốc sư tử.

Quyết định xây dựng đường đua xe chuyên dụng tại đây (cơ sở thứ ba của Porsche tại châu Á sau Thượng Hải và Tokyo) không đơn thuần là một khoản đầu tư hạ tầng.

Theo ông Henrik Dreier, Giám đốc nhập khẩu của Porsche khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Singapore không phải một thị trường bình thường mà là một "trung tâm chiến lược".

Với mức lợi nhuận cao trên từng đơn vị sản phẩm do đặc thù phân khúc hạng sang, Porsche sẵn sàng đổ tiền để biến nơi đây thành sân chơi thực thụ cho các tín đồ tốc độ vào năm 2027.

Theo Nikkei, Singapore từ lâu đã nổi tiếng là nơi đắt đỏ nhất thế giới để sở hữu một chiếc ô tô. Hệ thống Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe (COE), vốn là tấm vé thông hành có thời hạn 10 năm, đã tăng giá gấp đôi trong một thập kỷ qua.

Tính đến ngày 18/3, mức phí COE cho các dòng xe phổ thông đã chạm ngưỡng 111.890 SGD (khoảng 87.245 USD).

Nếu cộng thêm các khoản thuế phí khác, một chiếc Toyota Corolla Altis tại đây có giá niêm yết lên tới 190.000 SGD (khoảng 149.000 USD), gấp gần 10 lần giá khởi điểm của mẫu xe này tại thị trường Nhật Bản.

Tuy nhiên, số liệu thống kê từ Chính phủ Singapore lại chỉ ra một thực tế trái ngược: Số lượng xe hơi cá nhân trên đường phố năm ngoái đạt 524.312 chiếc, tăng so với con số 519.645 của năm 2015.

Dù chỉ 1/3 hộ gia đình tại Singapore sở hữu xe hơi (thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 80% tại Nhật Bản hay 90% tại Mỹ), nhưng nhóm khách hàng thượng lưu và trung lưu cấp cao vẫn coi chiếc xe là tuyên ngôn về địa vị xã hội.

Mua để ngắm

Một trong những khía cạnh độc đáo nhất của thị trường Singapore là phân khúc "xe trưng bày". Những chiếc siêu xe tay lái nghịch (không hợp pháp để lưu thông trên đường phố Singapore) vẫn được giới siêu giàu săn đón và lưu giữ trong các phòng trưng bày chuyên dụng như những tác phẩm nghệ thuật hoặc tài sản đầu tư.

Wearnes Automotive, đơn vị đại diện cho Bugatti, cho biết khu trưng bày siêu xe của họ luôn hoạt động với 90% công suất kể từ khi mở cửa năm 2019. Trong khi đó, Eurokars đã bán được khoảng 20 chiếc hypercar Pagani với mức giá hàng triệu USD mỗi chiếc kể từ năm 2021.

Phó Giáo sư xã hội học Tan Ern Ser từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) nhận định, đối với tầng lớp thượng lưu, chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn là công cụ tạo nên một "màn xuất hiện hoành tráng". Sự gia tăng của giá xe hay phí COE gần như không ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của nhóm đối tượng này.

Dù chính phủ nỗ lực thúc đẩy giao thông công cộng và xe tự hành, nhưng với một bộ phận người dân, chiếc xe dù là chạy điện hay chạy xăng thì vẫn là biểu tượng không thể thay thế cho sự thành đạt và tiện nghi trong cuộc sống bận rộn.

*Nguồn: Nikkei, BI