Trung Quốc: Thị trưởng một thành phố trực thuộc trung ương bị điều tra

21-03-2026 - 13:24 PM | Tài chính quốc tế

Thị trưởng thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) Hu Henghua đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật và kỷ luật “nghiêm trọng” - thuật ngữ thường được dùng để chỉ tham nhũng.

Thị trưởng Trùng Khánh - Hu Henghua. (Ảnh: SCMP)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 20/3, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra nhằm vào ông Hu.

Trùng Khánh là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, cùng với Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải.

Năm 2023, ông Hu đã bị kỷ luật cảnh cáo trong Đảng Cộng sản Trung Quốc vì không giám sát chặt chẽ các quy định về nhà ở, xây dựng và an toàn, dẫn đến vụ sập nhà ở tỉnh Hồ Nam hồi năm 2022, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Trước đó, ông Hu đã giữ một số chức vụ cấp cao ở Hồ Nam từ cuối năm 2013 đến năm 2020. Ông nhậm chức Thị trưởng Trùng Khánh vào tháng 12/2021.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường chiến dịch bài trừ tham nhũng và thực thi kỷ luật trong đảng.

Cuba vừa lập một kỷ lục: Trung Quốc có đóng góp không nhỏ

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga đón tin cực vui, kiếm 10 tỷ USD chỉ trong 2 tuần nhờ Iran

Nga đón tin cực vui, kiếm 10 tỷ USD chỉ trong 2 tuần nhờ Iran Nổi bật

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động Nổi bật

Tưởng chỉ để bơm bóng bay, nhưng loại khí này đang khiến cả ngành chip AI "khó thở"

Tưởng chỉ để bơm bóng bay, nhưng loại khí này đang khiến cả ngành chip AI "khó thở"

12:50 , 21/03/2026
Tổng thống Sri Lanka tiết lộ lý do không cho chiến đấu cơ Mỹ đáp xuống nước này

Tổng thống Sri Lanka tiết lộ lý do không cho chiến đấu cơ Mỹ đáp xuống nước này

12:07 , 21/03/2026
Elon Musk vừa bị kết án, phải bồi thường 2,6 tỷ USD: Chuyện gì đây?

Elon Musk vừa bị kết án, phải bồi thường 2,6 tỷ USD: Chuyện gì đây?

11:33 , 21/03/2026
Cú sốc năng lượng và lời cảnh tỉnh toàn cầu

Cú sốc năng lượng và lời cảnh tỉnh toàn cầu

11:00 , 21/03/2026

