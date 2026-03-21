Elon Musk vừa bị kết án, phải bồi thường 2,6 tỷ USD: Chuyện gì đây?

Một phán quyết gây chấn động vừa được đưa ra tại bang California (Mỹ), khi bồi thẩm đoàn xác định Elon Musk đã có những phát ngôn sai lệch, gây hiểu lầm cho các cổ đông của Twitter trong giai đoạn trước khi hoàn tất thương vụ thâu tóm trị giá 44 tỷ USD.

Theo các luật sư đại diện nguyên đơn, tổng mức bồi thường tiềm năng trong vụ kiện tập thể này có thể lên tới 2,6 tỷ USD - một trong những vụ tranh chấp chứng khoán đáng chú ý nhất liên quan đến một tỷ phú công nghệ trong những năm gần đây.

Những “cú tweet” làm rung chuyển thị trường

Vụ kiện mang tên Pampena kiện Musk được khởi xướng từ tháng 10/2022, ngay sau khi Musk hoàn tất việc mua lại Twitter với mức giá 54,20 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, trước đó, chính những phát ngôn của ông trên mạng xã hội đã khiến thị trường chao đảo.

Tháng 5/2022, Musk bất ngờ tuyên bố thương vụ “tạm dừng”, với lý do nghi ngờ số liệu về tài khoản giả mạo, spam và bot mà Twitter công bố. Ông yêu cầu ban lãnh đạo công ty phải chứng minh tỷ lệ tài khoản không xác thực chỉ ở mức khoảng 5% như báo cáo gửi lên SEC.

Những dòng tweet này nhanh chóng tạo hiệu ứng dây chuyền: cổ phiếu Twitter lao dốc gần 10% chỉ trong một phiên giao dịch. Sau 4 ngày nghị án, bồi thẩm đoàn đồng thuận rằng các phát ngôn ngày 13 và 17/5 của Musk mang tính “sai lệch đáng kể hoặc gây hiểu lầm”.

Nhà đầu tư thiệt hại, nghi vấn “ép giá” thương vụ

Các cổ đông cũ của Twitter, bao gồm cả nhà đầu tư cá nhân và các nhà giao dịch quyền chọn, cho rằng Musk đã cố tình tạo áp lực để buộc hội đồng quản trị chấp nhận bán công ty với mức giá thấp hơn đề nghị ban đầu.

Họ lập luận rằng vào thời điểm đó, giá cổ phiếu Tesla sụt giảm khiến Musk phải bán thêm cổ phần để huy động vốn cho thương vụ. Vì vậy, việc khiến giá Twitter giảm xuống sẽ giúp ông giảm chi phí mua lại.

Theo hồ sơ vụ kiện, nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu dưới mức 54,20 USD do bị ảnh hưởng trực tiếp từ các phát ngôn của Musk trên mạng xã hội và trong các cuộc phỏng vấn. Con số thiệt hại được các chuyên gia ước tính dựa trên mức độ biến động giá cổ phiếu trong giai đoạn này.

Phán quyết “nửa thắng, nửa thua”

Dù thừa nhận Musk đã đưa ra các thông tin sai lệch gây thiệt hại cho một số cổ đông, bồi thẩm đoàn lại không kết luận rằng ông thực hiện một âm mưu có tổ chức nhằm lừa đảo nhà đầu tư.

Phản hồi sau phán quyết, đội ngũ luật sư của Musk từ hãng Quinn Emanuel cho rằng đây chỉ là “một trở ngại nhỏ” và khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo để bảo vệ thân chủ.

Trong khi đó, phía nguyên đơn nhấn mạnh vụ kiện không chỉ nhắm vào cá nhân Musk, mà còn là lời cảnh báo đối với toàn bộ thị trường. “Đây là câu chuyện về việc bảo vệ các nhà đầu tư bình thường, những người có quỹ hưu trí, tiền tiết kiệm, những giáo viên, y tá hay lính cứu hỏa,” luật sư Joseph Cotchett chia sẻ trước truyền thông.

Được biết sau khi hoàn tất việc thâu tóm, Musk đã tiến hành hàng loạt thay đổi lớn: đổi tên Twitter thành X, tái cấu trúc mô hình hoạt động và lần lượt sáp nhập công ty này với các dự án khác trong hệ sinh thái của mình, bao gồm xAI và SpaceX.

Những bước đi này cho thấy tham vọng xây dựng một “siêu ứng dụng” tích hợp mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ – một tầm nhìn đầy tham vọng nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

Dù phán quyết được xem là một đòn giáng mạnh về mặt uy tín, tác động tài chính đối với Musk có thể không quá lớn. Theo ước tính của Bloomberg, khối tài sản của ông hiện vào khoảng 650 tỷ USD.

Trong thời gian tới, quá trình xử lý yêu cầu bồi thường dự kiến mất khoảng 90 ngày để thiết lập, và thêm vài tháng để các cơ quan chức năng hoàn tất việc chi trả. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư chỉ có thể bắt đầu nhận lại một phần thiệt hại vào cuối năm nay.

Theo: CNBC