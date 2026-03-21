Nga hứa trao 'kỳ quan hạt nhân tối tân' ngay 2026 cho những quốc gia nào?

Ngay 2026, Nga lên kế hoạch đưa 4 tổ máy phát điện hạt nhân tối tân sang 3 quốc gia là Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, website World Nuclear News thuộc Hiệp hội Hạt nhân Thế giới thông tin.

Điểm chung của 4 tổ máy này là "trái tim năng lượng" mang tên Lò phản ứng hạt nhân VVER-1200 – đây là mẫu lò nước áp lực thế hệ Gen III+ tiên tiến nhất của Nga hiện nay.

Lò hạt nhân VVER-1200 "Made in Russia" tính đến này là lò hạt nhân hiện đại nhất, mạnh nhất, an toàn nhất và thân thiện môi trường nhất thế giới.

Lò VVER-1200 với các biến thể khác nhau là công nghệ xuất khẩu chủ lực của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga (Rosatom).

Cụ thể, Rosatom triển khai 4 tổ máy phát điện hạt nhân sạch và bền vững này tại các nhà máy nào?

