60 triệu thùng dầu thô chuẩn bị cập bến châu Á, không phải từ Nga hay Trung Đông

20-03-2026 - 07:15 AM | Tài chính quốc tế

Các nhà máy lọc dầu châu Á tăng cường nhập khẩu từ nơi khác nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông.

Lượng dầu thô của Mỹ xuất khẩu sang châu Á dự kiến ​​sẽ đạt mức cao nhất trong 3 năm vào tháng 4, khi các nhà máy lọc dầu châu Á đang đẩy mạnh nhập hàng từ Mỹ để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông.

Theo các nhà giao dịch, khoảng 60 triệu thùng dầu thô các loại của Mỹ dự kiến ​​sẽ được đưa sang châu Á vào tháng tới. Điều này cho thấy nhà máy lọc dầu châu Á đang tìm cách đảm bảo đầu vào từ các các khu vực khác kể từ khi nguồn cung ở vùng Vịnh bị gián đoạn do eo biển Hormuz tê liệt.

Con số này được dự báo có thể tiếp tục tăng, do thời gian đặt mua các lô hàng giao tháng 4 từ Mỹ vẫn còn mở trong thời gian ngắn.

Các lô dầu này được bán với giá cao hơn nhiều so với giá dâu Brent kỳ hạn.

Dầu thô Midland của Mỹ vẫn có sức cạnh tranh hấp dẫn đối với châu Á so với loại dầu Murban từ Abu Dhabi khi nguồn cung từ Vịnh Ba Tư vẫn còn hạn chế, công ty phân tích dữ liệu hàng hoá Kpler cho biết vào đầu tuần này.

Các nhà máy lọc dầu Nhật Bản đã tăng cường mua dầu thô của Mỹ, đặt trước khoảng 3 triệu thùng dầu Midland giao vào tháng 4, theo các nguồn tin thị trường nói với Kpler.

"Việc Nhật Bản và Hàn Quốc giải phóng dầu dự trữ sẽ giúp bù đắp thiếu hụt trong ngắn hạn nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nhu cầu nhập khẩu", Kpler nhận định.

Do cú sốc nguồn cung từ Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc sớm, các nhà máy lọc dầu châu Á đang tăng cường mua vào để tận dụng chênh lệch giá, bao gồm cả từ Mỹ, theo nhận định của nhà phân tích dầu thô cấp cao của Kpler, Muyu Xu.

Các nhà máy lọc dầu Nhật Bản có thể đang mua ít nhất 13 triệu thùng dầu WTI và Mars của Mỹ với thời gian giao hàng vào tháng 4. Đây có khả năng là mức đặt hàng cao nhất tính theo tháng từ trước đến nay, Xu nói.

Thông thường, Mỹ xuất khẩu khoảng 110 triệu thùng dầu mỗi tháng, trong đó khoảng một nửa sang châu Âu và hơn 1/3 sang châu Á. Trong 2 tháng đầu năm nay, các khách hàng châu Á đã mua khoảng 70 triệu thùng dầu từ Mỹ.

Theo Oilprice, Tass﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Hormuz, châu Á

Iran ra đòn quá "hiểm", sếp công ty năng lượng hàng đầu Qatar phải thốt lên: "Chưa bao giờ tưởng tượng tới"

Nga vừa lập kỷ lục chưa từng có ở Đông Nam Á

Nga nêu nguyên tắc quan trọng đối với khách mua dầu khí

06:50 , 20/03/2026
EU đón tin vui từ đường ống dầu Nga có công suất 70 triệu tấn dầu/năm

06:35 , 20/03/2026
Phát minh "bê tông tự lành" bùng nổ thị trường toàn cầu: Tăng thần tốc từ 114 tỷ USD lên 1.972 tỷ USD

22:41 , 19/03/2026
Giá xăng ở nước cạnh Việt Nam đã lên 47.000 đồng/lít

22:22 , 19/03/2026

