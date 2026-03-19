Thách thức lệnh phong toả của Mỹ, 2 tàu chở gần 130.000 tấn dầu, khí đốt chuẩn bị cập bến Cuba: Lộ diện 'cứu tinh' của Havana giữa hoạn nạn

Hai tàu chở dầu và nhiên liệu của Nga đang hướng đến Cuba và dự kiến ​​sẽ cập bến vào tuần tới bất chấp lệnh cấm vận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tờ Financial Times (FT) dẫn nguồn tin từ các công ty dữ liệu hàng hải cho biết.

Nếu cập bến, đây sẽ là những lô hàng năng lượng đầu tiên tới Cuba trong 3 tháng. Quốc đảo này đang phải chịu khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/1, Washington kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này, đồng nghĩa nguồn cung dầu tới Cuba cũng bị chấm dứt, đẩy quốc đảo vào tình trạng thiếu điện diện rộng do nước này phụ thuộc rất lớn vào dầu mỏ để sản xuất điện.

Tàu Sea Horse mang cờ Hồng Kông (Trung Quốc), được cho là chở khoảng 27.000 tấn khí đốt Nga, đang hướng đến hòn đảo này sau khi đổi hướng vào tháng trước. Samir Madani, đồng sáng lập công ty dữ liệu hàng hải TankerTrackers.com, nói với FT rằng tàu dự kiến ​​sẽ đến Cuba vào thứ Hai (23/3).

Tàu còn lại là Anatoly Kolodkin, mang cờ Nga, chở khoảng 100.000 tấn dầu thô - tương đương 725.000 đến 728.000 thùng tùy thuộc vào loại dầu. Tàu dự kiến ​​sẽ đến Cuba vào ngày 4/4, Madani nói thêm.

Lô dầu cuối cùng Cuba nhận được là từ Mexico vào ngày 9/1. Venezuela không gửi lô dầu nào tới Cuba kể từ tháng 12 sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro.

Thứ Ba (17/3), Bộ Ngoại giao Nga cho biết “Nga tái khẳng định sự đoàn kết vững chắc với chính phủ và nhân dân anh em Cuba”.

Cuba chỉ sản xuất khoảng 40% lượng dầu cần thiết để đáp ứng nhu cầu trong nước. Từ lâu, nước này đã dựa vào nhập khẩu từ các quốc gia thân thiện - bao gồm cả Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh - để cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình, ngành du lịch và nông nghiệp.

Theo FT﻿