Mỏ khí đốt lớn nhất thế giới bị Israel tập kích, Iran tuyên bố tấn công trả đũa loạt cơ sở năng lượng khắp vùng Vịnh trong "vài giờ tới", giá dầu lại tăng vọt

Thứ Tư (18/3), Iran đe doạ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt lớn nhất của nước này.

Động thái của Iran diễn ra sau khi Israel tập kích các cơ sở khí đốt của Iran tại mỏ khí Nam Pars. Được biết đến là mỏ có trữ lượng khí gas lớn nhất thế giới, mỏ Nam Pars cung cấp khoảng 70% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ tại Iran. Tehran đã cùng với Qatar khai thác mỏ này từ những năm 1990. Trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, Israel cũng đã tập kích các cơ sở hoạt động tại mỏ khí đốt lớn nhất của Iran.

Truyền thông Israel đưa tin cuộc tấn công là do Israel thực hiện với sự đồng thuận của Mỹ.

Cuộc tấn công vào trung tâm cơ sở hạ tầng khí đốt Iran đánh dấu một bước leo thang mới trong các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel tại Tehran.

Giá dầu đã tăng lên gần 110 USD/thùng vào tối 18/3 khi mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với cơ sở hạ tầng dầu khí vùng Vịnh làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Giá dầu Brent tăng mạnh sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt Nam Pars.

Truyền thông nhà nước Iran đã xác định nhà máy lọc dầu Samref và khu phức hợp hóa dầu Jubail (Ả Rập Xê Út), mỏ khí đốt al-Hosn (UAE), khu phức hợp hóa dầu Mesaieed và nhà máy lọc dầu Ras Laffan (Qatar) là các mục tiêu tiềm năng.

“Những cơ sở này trở thành mục tiêu trực tiếp và sẽ bị tấn công trong những giờ tới. Do đó, tất cả người dân và nhân viên lập tức rời khỏi những khu vực này và nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn”, thông báo cho biết.

Người phát ngôn chính phủ Qatar, Majid al-Ansari, cảnh báo rằng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng “gây ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như đối với người dân và môi trường trong khu vực”.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng tới 5% lên 108,7 USD/thùng, trong khi giá khí đốt chuẩn của châu Âu tăng hơn 7,5% lên hơn 55,5 euro/MWh.

Lượng xuất khẩu dầu hàng ngày từ vùng Vịnh đã giảm ít nhất 60% so với mức trước chiến tranh do tác động của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, cũng như việc Iran kiểm soát hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Điều này đã buộc các nước láng giềng vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng dầu khí khi các đường ống và cơ sở lưu trữ đạt đến công suất tối đa.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran hầu như không bị ảnh hưởng. Cuối tuần qua, cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg, trung tâm chế biến dầu mỏ và là trái tim của nền kinh tế Iran, không gây thiệt hại cho các cơ sở xuất khẩu dầu mỏ tại đây.

Đầu tuần trước, giá dầu toàn cầu đã vượt mốc 116 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 5/2022, khi các nhà giao dịch bắt đầu xem xét thiệt hại do cuộc chiến.

Các tàu chở nhiên liệu hóa thạch gặp khó khăn trong việc rời khỏi Vịnh Ba Tư kể từ đầu tháng 3 khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz - nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới.

Ngoài việc bị hạn chế nguồn cung, các nhà sản xuất vùng Vịnh còn buộc phải đóng các mỏ dầu khí và chuyển hướng vận chuyêbr dầu qua đường ống để tránh eo biển Hormuz.

