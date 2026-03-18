Không ngại ‘đốt tiền’ bành trướng ra khỏi thị trường 1,4 tỷ dân, các hãng TMĐT Trung Quốc khiến Amazon lo sợ

18-03-2026 - 19:09 PM | Tài chính quốc tế

Sự xuất hiện của các đối thủ mới có thể dần thay đổi cục diện thị trường TMĐT theo hướng có lợi cho người tiêu dùng săn giá rẻ.

Với một số ông lớn thương mại điện tử, đôi khi, ngay cả một thị trường có tới 1,4 tỷ dân cũng là chưa đủ. Bằng chứng là các hãng TMĐT Trung Quốc đang tăng tốc mở rộng ra nước ngoài khiến nhiều đối thủ lo lắng.

Dĩ nhiên, là người dẫn đầu toàn cầu với khoảng cách rất xa, Amazon hiện chưa cần phải quá lo lắng ngay lúc này. Nhưng sự xuất hiện của các đối thủ mới có thể dần thay đổi cục diện theo hướng có lợi cho người tiêu dùng săn giá rẻ.

Nỗ lực mới nhất đến từ JD.com. Đây không phải lần đầu hãng thử sức ở thị trường quốc tế: Nền tảng Joybuy trước đó từng bị khai tử vào năm 2021 và một lần quay lại sau đó cũng nhanh chóng lặng lẽ thất bại. Lần này, Joybuy sẽ được hậu thuẫn bởi hệ thống logistics do chính công ty sở hữu, bao gồm nhiều kho hàng tại Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, cùng đội ngũ giao hàng riêng.

Điều này cho phép giao hàng trong ngày tại một số khu vực nhất định ở các quốc gia trên: Đơn hàng đặt trước 11 giờ sáng có thể được giao trước 11 giờ đêm. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi mức đầu tư vốn rất lớn, điều mà các đối thủ đã trải nghiệm. Alibaba từng áp dụng mô hình “nặng tài sản” tương tự cho AliExpress, còn Pinduoduo hiện cũng đang làm vậy với Temu.

Đối với các nhà bán lẻ Trung Quốc, đây là một canh bạc đáng để đặt cược. Thị trường nội địa của họ đang bị bào mòn bởi cạnh tranh khốc liệt, trong khi nền kinh tế chậm lại khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. JD.com, vốn nổi tiếng với các mặt hàng điện tử và đồ gia dụng càng dễ bị tổn thương. Các khoản trợ cấp của chính phủ cho những mặt hàng này, vốn được đưa ra để kích cầu tiêu dùng trong nước, đang dần bị cắt giảm.

Tuy nhiên, mở rộng ra nước ngoài là một quá trình tốn thời gian. Alibaba đã ra mắt AliExpress từ 16 năm trước, nhưng đến năm ngoái, doanh thu quốc tế vẫn chỉ chiếm khoảng một phần năm tổng doanh số bán lẻ thương mại điện tử của hãng.

Các công ty công nghệ Trung Quốc thường ưu tiên tăng trưởng doanh thu hơn là lợi nhuận, điều có thể thấy qua hàng loạt sản phẩm AI miễn phí được tung ra dịp Tết Nguyên đán. Joybuy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, dường như cũng đang đi theo con đường này: Tại Anh, sản phẩm Apple AirPods được bán thấp hơn 20% so với giá niêm yết, kèm theo ưu đãi miễn phí giao hàng.

JD.com cũng đang phải gánh chi phí từ việc gia nhập thị trường giao đồ ăn khá muộn: Dù doanh thu tăng 10% trong năm qua, lợi nhuận ròng lại giảm một nửa. Cổ phiếu của hãng đã giảm khoảng một phần ba trong vòng một năm. Với mức định giá dưới 10 lần lợi nhuận dự kiến năm nay, JD.com đang giao dịch ở mức bằng một nửa Alibaba và chỉ khoảng một phần ba Amazon - điều có thể khiến nhà đầu tư cảm thấy họ cũng đang “mua được món hời”, giống như người tiêu dùng.

Rủi ro đối với JD.com là việc “đốt tiền” khi theo đuổi mở rộng cả trong và ngoài nước. Với Amazon, nguy cơ là bị kéo vào cuộc chiến giảm giá nếu các chương trình ưu đãi này được duy trì. Dù thế nào, chiến lợi phẩm của cuộc chiến thương mại điện tử cuối cùng cũng sẽ đến tay người tiêu dùng.

Theo: Financial Times

