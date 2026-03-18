Fed sắp họp: Ngân hàng trung ương Mỹ liệu có cắt giảm lãi suất trước rủi ro từ xung đột tại Iran?

Theo kỳ vọng của thị trường, Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75% tại cuộc họp lần này, đánh dấu lần thứ 2 liên tiếp không điều chỉnh chi phí đi vay.

Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát quan tâm hơn cả không phải là quyết định lãi suất, mà là cách Fed đánh giá tác động của chiến sự đối với 2 mục tiêu cốt lõi bao gồm kiểm soát lạm phát và duy trì việc làm.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy lạm phát mới, trong khi các tín hiệu từ thị trường lao động Mỹ lại cho thấy sự thiếu ổn định. Điều này khiến nhiệm vụ của Fed trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi bất kỳ hành động nào nhằm hỗ trợ tăng trưởng cũng có nguy cơ làm gia tăng áp lực giá cả - vốn đã duy trì trên mục tiêu 2% suốt 5 năm qua.

Nhà kinh tế trưởng Diane Swonk của KPMG nhận định, khi hai mục tiêu của Fed “trở thành hai lực kéo đối nghịch”, việc tranh luận trong nội bộ là điều tất yếu.

Theo bà, Mỹ không có “đặc quyền” như một số nền kinh tế khác là có thể tạm thời bỏ qua lạm phát, bởi rủi ro lạm phát ăn sâu vào nền kinh tế đang ngày càng lớn.

Sau cuộc họp, Fed sẽ công bố bộ dự báo kinh tế mới, được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ hơn cách các quan chức nhìn nhận tác động của dữ liệu gần đây và các biến động địa chính trị. Nhiều nhà kinh tế dự đoán Fed có thể nâng kỳ vọng lên 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, thay vì chỉ 1 lần như dự báo hồi tháng 12.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế hiện tại không hề đơn giản. Lạm phát vẫn ở mức cao ngay cả trước khi giá dầu tăng vọt vì chiến sự, trong khi thị trường lao động lại cho thấy tín hiệu trái chiều khi tháng 1 tăng trưởng việc làm mạnh, nhưng tháng 2 bất ngờ sụt giảm.

Chính vì vậy, các dự báo mới về lạm phát, tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp sẽ là chìa khóa giúp thị trường hiểu rõ hơn cách Fed đánh giá tác động dài hạn của cú sốc giá năng lượng.

Một điểm đáng chú ý là tuyên bố sau cuộc họp có thể đề cập trực tiếp đến xung đột Iran, như một yếu tố gia tăng bất định đối với kinh tế Mỹ. Đồng thời, Fed cũng có thể điều chỉnh cách mô tả thị trường lao động để phản ánh sự biến động gần đây, cũng như cập nhật đánh giá về lạm phát trong bối cảnh giá năng lượng tăng.

Biên bản cuộc họp tháng 1 cho thấy một số quan chức Fed đã ủng hộ cách tiếp cận 2 chiều đối với lãi suất, tức là không loại trừ khả năng tăng lãi suất trở lại nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng.

Trong nội bộ Fed, các quan điểm vẫn đang phân hóa. Thống đốc Stephen Miran cho biết ông có thể tiếp tục bỏ phiếu phản đối nếu Fed giữ nguyên lãi suất, khi ông ủng hộ việc cắt giảm nhanh hơn. Hai quan chức khác là Christopher Waller và Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman cũng được cho là có xu hướng nghiêng về nới lỏng, do lo ngại thị trường lao động đang yếu đi.

Trong cuộc họp báo sau quyết định lãi suất, nhiều khả năng ông Powell sẽ nhấn mạnh rằng Fed cần thêm thời gian để đánh giá tác động của cuộc xung đột với Iran, cũng như theo dõi liệu cú sốc giá dầu có lan rộng sang lạm phát lõi hay không. Có thể, ông sẽ tiếp tục nhấn mạnh mức độ bất định cao và nhu cầu giữ “mọi lựa chọn trên bàn”.

Ngoài các vấn đề kinh tế, ông Powell cũng có thể đối mặt với những câu hỏi liên quan đến tương lai cá nhân. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông sẽ kết thúc vào tháng 5, trong khi Tổng thống Donald Trump đã đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn đang bị đình trệ tại Thượng viện do các tranh cãi liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhằm vào Fed.

Một thẩm phán liên bang gần đây đã chặn các trát triệu tập liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed, nhưng phía công tố cho biết sẽ kháng cáo. Dù vậy, ông Powell nhiều khả năng sẽ tránh đi sâu vào vấn đề này, như cách ông từng làm trong các cuộc họp báo trước.