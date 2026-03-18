Phát hiện cả chục tàu chở gần 1 triệu tấn dầu Nga đang đến Trung Quốc thì quay đầu, đi thẳng đến Ấn Độ

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, 1 tàu chở dầu Nga mang tên Aqua Titan đã bất ngờ đổi hướng tại Biển Đông, sau khi ban đầu phát tín hiệu sẽ cập cảng Rizhao của Trung Quốc. Con tàu hiện đang trên đường tới cảng New Mangalore của Ấn Độ, dự kiến cập bến vào ngày 21/3, mang theo lô dầu Urals được bốc từ khu vực Baltic từ cuối tháng 1.

Sự thay đổi này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ cấp phép tạm thời cho Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu Nga, nhằm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu huyết mạch của thế giới, gần như bị tê liệt. Động thái nới lỏng này đã mở ra cơ hội để New Delhi nhanh chóng quay lại thị trường dầu Nga.

Không chỉ riêng Aqua Titan, dữ liệu từ Vortexa cho thấy ít nhất 7 tàu chở dầu Nga đã thay đổi lộ trình trong hành trình, chuyển từ điểm đến Trung Quốc sang Ấn Độ. Ước tính, các tàu này chở khoảng 600.000 đến 900.000 tấn dầu Nga.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu tăng mạnh từ phía các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, trong khi Trung Quốc, từng là khách hàng chủ lực của Nga, bắt đầu phải chia sẻ nguồn cung với nhiều người mua mới.

Chỉ trong vòng 1 tuần sau khi được Mỹ “bật đèn xanh”, các doanh nghiệp Ấn Độ đã mua tới 30 triệu thùng dầu Nga, tương đương gần bằng tổng lượng nhập khẩu hàng tháng trước đó. Đây là nỗ lực nhằm bù đắp phần thiếu hụt từ Trung Đông, nơi nguồn cung bị gián đoạn do xung đột leo thang.

Một trường hợp khác là tàu Suezmax mang tên Zouzou N., chở dầu CPC Blend của Kazakhstan. Con tàu này khởi hành từ Novorossiysk (Nga) và ban đầu hướng tới vùng biển gần Rizhao, nhưng sau đó cũng quay đầu và hiện đang hướng đến cảng Sikka của Ấn Độ, dự kiến cập bến vào khoảng ngày 25/3.

Giới quan sát nhận định, việc nhiều tàu dầu đồng loạt đổi hướng cho thấy cán cân thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Trước đó, khi Ấn Độ giảm mua dưới sức ép từ Mỹ, Trung Quốc đã trở thành “người mua cuối cùng” của dầu Nga. Tuy nhiên, khi New Delhi quay lại mạnh mẽ, dòng chảy dầu thô lập tức bị tái phân bổ.

Không chỉ Ấn Độ, nhiều quốc gia khác như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bắt đầu quay trở lại thị trường dầu Nga nhờ cơ chế miễn trừ tạm thời. Điều này có thể đẩy giá dầu Nga lên cao hơn trong thời gian tới, khi cạnh tranh nguồn cung ngày càng gay gắt.

Về phía mình, Ấn Độ khẳng định không cần bất kỳ sự cho phép nào để đảm bảo an ninh năng lượng. Chính phủ nước này nhấn mạnh việc đa dạng hóa nguồn cung là chiến lược nhất quán, đặc biệt trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động mạnh.

Theo Times of India﻿