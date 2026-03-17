Không phải Ấn Độ hay Trung Quốc, một quốc gia Đông Nam Á lại tìm đến dầu Nga: Mua 2 triệu thùng/tháng khi Mỹ vừa 'bật đèn xanh'

Trước cú sốc nguồn cung năng lượng toàn cầu do eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, Thái Lan đang gấp rút tìm kiếm các phương án thay thế, trong đó có khả năng nhập khẩu dầu thô từ Nga. Đây là một động thái cho thấy áp lực ngày càng lớn lên các nền kinh tế Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết Bangkok đã tiến hành các cuộc đàm phán với Moscow về việc mua dầu thô, đồng thời xác nhận các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra. Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ ban hành cơ chế nới lỏng tạm thời trong 30 ngày, cho phép các quốc gia mua dầu Nga đang vận chuyển trên biển mà không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cảm nhận rõ tác động của việc gián đoạn nguồn cung. Ngay từ đầu tháng 3, nước này đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu, ngoại trừ sang Lào và Campuchia, nhằm đảm bảo đủ nguồn cung trong nước.

Các nền kinh tế Đông Nam Á vốn phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ khu vực Vùng Vịnh, do đó đặc biệt dễ bị tổn thương khi tuyến vận tải chiến lược qua Hormuz bị gián đoạn. Không chỉ đối mặt với rủi ro thiếu hụt, các quốc gia này còn chịu áp lực tài khóa lớn khi giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, khiến việc trợ giá nhiên liệu trở nên khó khăn hơn do dự trữ hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Nga nổi lên như một lựa chọn thay thế khả dĩ. Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Moskva sẵn sàng cung cấp dầu cho Bangkok. Nếu đạt được thỏa thuận, Thái Lan có thể nhập khẩu khoảng 1 - 2 triệu thùng dầu Nga mỗi tháng, tương đương quy mô giao dịch ban đầu mà nhiều nước châu Á từng thực hiện khi mở rộng nhập khẩu dầu giá rẻ từ Nga sau năm 2022.

Song song với Nga, Thái Lan cũng đang đa dạng hóa nguồn cung bằng cách tiếp cận các đối tác khác như Brazil, Nigeria và Kazakhstan. Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon cho biết nước này đã đảm bảo được gần 2 triệu thùng dầu từ Angola và hơn 600.000 thùng từ Mỹ, qua đó tạm thời ổn định nguồn cung.

Theo cơ quan quản lý năng lượng, Thái Lan hiện có đủ dự trữ dầu cho ít nhất 101 ngày, giúp giảm bớt áp lực ngắn hạn. Tuy nhiên, chính phủ vẫn khuyến cáo người dân không tích trữ nhiên liệu trước dịp lễ Songkran vào giữa tháng 4, nhằm tránh gây xáo trộn thị trường.

Ngoài các biện pháp về nguồn cung, Bangkok cũng đang tìm cách giảm nhu cầu tiêu thụ. Một trong những giải pháp được khuyến khích là làm việc từ xa, tương tự xu hướng đang diễn ra tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Dù vậy, tác động của cuộc khủng hoảng đã bắt đầu lan sang lĩnh vực công nghiệp. Tập đoàn hóa chất lớn SCG đã buộc phải dừng hoạt động một nhà máy olefin tại Rayong do thiếu nguyên liệu đầu vào như naphtha - một dẫn xuất từ dầu thô.

Theo Oilprice﻿