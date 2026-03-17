Nhờ Huawei giúp sức, Trung Quốc có hãng đúc chip thứ 2 sản xuất được chip 7nm

Tập đoàn Hua Hong của Trung Quốc đã phát triển công nghệ sản xuất chip tiên tiến có thể được sử dụng để sản xuất chip trí tuệ nhân tạo, theo 4 nguồn tin của Reuters, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy tự chủ công nghệ của Bắc Kinh.

Bộ phận đúc chip theo hợp đồng của tập đoàn, Huali Microelectronics, đang chuẩn bị quy trình sản xuất chip 7nm tại nhà máy ở Thượng Hải, biến nó trở thành hãng đúc chip thứ hai của Trung Quốc sở hữu công nghệ tiên tiến như vậy. Hua Hong là hãng sản xuất chip lớn thứ hai của Trung Quốc.

Hiện tại, SMIC, hãng đúc chip hợp đồng lớn nhất Trung Quốc, là nhà sản xuất nội địa duy nhất có khả năng làm chip với công nghệ 7nm. Tuy nhiên, sự phát triển này diễn ra sau khi Washington nới lỏng một số kiểm soát xuất khẩu công nghệ từ năm ngoái, cho phép NVIDIA bán chip AI mạnh thứ hai của mình cho Trung Quốc.

Bất chấp sự nới lỏng đó, Bắc Kinh vẫn khuyến khích các công ty trong nước mua các giải pháp thay thế nội địa, vì họ tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Reuters không thể xác định Hua Hong đã đạt được năng lực sản xuất tiên tiến như thế nào, hiệu suất sản xuất của họ ra sao và những nhà cung cấp thiết bị chính nào tham gia vào quá trình phát triển. Tuy nhiên, ba trong số các nguồn tin cho biết gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies đã hợp tác với hãng đúc chip này để phát triển công nghệ 7nm.

Tất cả các nguồn tin đều từ chối nêu tên vì thông tin này không được công khai. Cổ phiếu của Hua Hong Semiconductor đã tăng vọt 12% vào thứ Hai sau khi Reuters công bố báo cáo này, cho thấy thị trường đánh giá cao bước tiến này.

Nghiên cứu và phát triển của Huali về chip 7nm tại nhà máy Hua Hong Fab 6 bắt đầu từ năm ngoái, với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp thiết bị trong nước bao gồm SiCarrier được Huawei hậu thuẫn, công ty đã thử nghiệm thiết bị của mình tại một cơ sở ở Thâm Quyến vào năm ngoái.

Sự phát triển này diễn ra sau thông báo của Hua Hong Semiconductor vào tháng 12 rằng họ có kế hoạch mua cổ phần kiểm soát trong Huali và huy động thêm 7,56 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,1 tỷ USD, để tài trợ cho các nâng cấp công nghệ và nghiên cứu tại nhà máy đúc chip.

Huali đang lập kế hoạch năng lực sản xuất chip 7nm ban đầu là vài nghìn wafer mỗi tháng vào cuối năm nay, với mục tiêu tăng cao hơn sau đó, theo hai nguồn tin cho biết. Nhà thiết kế đơn vị xử lý đồ họa Trung Quốc Biren đang sử dụng dây chuyền 7nm của Huali để tape-out, một quy trình trong đó thiết kế chip được cam kết thành một nguyên mẫu vật lý để thử nghiệm trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ vào năm 2023, Biren đã mất quyền truy cập vào dịch vụ sản xuất theo hợp đồng của TSMC ngay sau đó, khiến việc hợp tác với Huali trở thành lựa chọn quan trọng cho công ty này.

Hua Hong Fab 6 là nhà máy tiên tiến nhất trong số bảy nhà máy đúc chip thuộc Tập đoàn Hua Hong và hiện đang sản xuất chip logic sử dụng các nút quy trình 22nm và 28nm, theo trang web của công ty. Để so sánh, Fab 5 của họ sản xuất chip sử dụng công nghệ trưởng thành hơn, từ 40nm đến 55nm.

Tuy nhiên, mặc dù đây là bước tiến đáng kể đối với Trung Quốc, công nghệ 7nm vẫn tụt hậu nhiều thế hệ so với các công ty dẫn đầu ngành như TSMC và Samsung, những công ty này đã sản xuất hàng loạt chip 3nm nhỏ hơn và nhanh hơn nhiều. Thách thức tiếp theo của Hua Hong là cải thiện tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu, tức là tăng phần trăm chip trên wafer thực sự hoạt động tốt, một vấn đề mà ngay cả SMIC cũng vẫn đang gặp khó khăn.