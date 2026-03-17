Ngoại trưởng Nga: Golden Dome của Mỹ có thể biến không gian thành chiến trường

17-03-2026 - 14:32 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump công bố chương trình Golden Dome.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ có thể biến không gian thành một chiến trường khác.

Chiến trường mới

Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp Golden Dome của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ làm xói mòn khuôn khổ an ninh hạt nhân và không gian hiện có.

Được công bố lần đầu vào tháng 1/2025, sáng kiến của ông Trump nhằm mục đích xây dựng một lá chắn nhiều lớp chống lại tên lửa đạn đạo, siêu thanh và tên lửa hành trình từ các đối thủ ngang tầm, gần ngang tầm và đối thủ bất hảo của Mỹ.

Hệ thống này dựa vào các tên lửa đánh chặn đặt trên không gian được thiết kế để tiêu diệt các mối đe dọa trong giai đoạn tăng tốc, chỉ vài phút sau khi phóng.

Nhà Trắng dự kiến chương trình Golden Dome sẽ tiêu tốn 175 tỷ USD, nhưng các ước tính khác cho thấy chi phí cao hơn nhiều, dao động từ hơn 500 tỷ USD đến 3,6 nghìn tỷ USD trong vòng 20 năm.

Trong bài phát biểu qua video gửi tới các đại biểu tham dự Hội nghị Moscow về Không phổ biến vũ khí hạt nhân hôm 16/3, ông Lavrov cảnh báo về những rủi ro liên quan đến nỗ lực của Washington.

Ông nói: "Do các hành động phá hoại của Mỹ và các đồng minh, nguy cơ quân sự hóa không gian và biến nó thành khu vực xung đột đang gia tăng rõ rệt".

Ngoại trưởng Nga đặc biệt chỉ trích chương trình Golden Dome, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2028, cho rằng nó đặt ra "mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định chiến lược".

Những phát biểu của ông Lavrov lặp lại lời cảnh báo chung của Nga và Trung Quốc hồi tháng 5/2025, khi cả hai nước cho rằng hệ thống Golden Dome có thể cho phép Mỹ vô hiệu hóa một "đòn trả đũa từ đối thủ" trong trường hợp nước này quyết định khởi động một cuộc xung đột hạt nhân.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã đặt ra nghi ngờ về tính khả thi của dự án Golden Dome, vì nó phụ thuộc vào các tên lửa đánh chặn đặt trên không gian nhằm phá hủy mục tiêu trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đồng thời đòi hỏi những đột phá đáng kể trong công nghệ cảm biến và trí tuệ nhân tạo.

Chương trình Golden Dome có một số điểm tương đồng với Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược năm 1983 của Tổng thống Ronald Reagan (thường được biết đến với tên gọi Chiến tranh giữa các vì sao) cũng được xây dựng dựa trên các tên lửa đánh chặn đặt trên không gian.

Dự án đã bị bỏ dở một thập kỷ sau đó, với chi phí lên tới 50 tỷ USD, nhưng không có vũ khí quỹ đạo nào được triển khai do chi phí khổng lồ và những thách thức công nghệ không thể vượt qua.

Mối đe dọa trong tương lai

Ngoài những thách thức kỹ thuật trong việc triển khai chương trình Golden Dome, Mỹ cũng có thể gặp khó khăn về mặt chính sách đối ngoại.

Bất kỳ sáng kiến quân sự quy mô lớn nào của Mỹ đều sẽ bị Nga và Trung Quốc theo dõi chặt chẽ, và các nước này sẽ tìm cách ứng phó.

"Golden Dome có thể được xem là một cách để lách nguyên tắc hủy diệt lẫn nhau, vốn thể hiện sự cân bằng mong manh giữa các cường quốc hạt nhân", Tom Karako, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định.

"Nếu Nga và Trung Quốc cảm thấy lá bài này không còn hiệu lực, họ có thể bắt đầu tìm kiếm các phương thức không nhất thiết là hạt nhân để tạo lợi thế trong một cuộc xung đột lớn, cho phép họ lách năng lực của Golden Dome.

Những chiến lược này có thể là động lực, chẳng hạn như tấn công vệ tinh trên không gian, hoặc dựa trên chiến tranh mạng và điện tử", chuyên gia Tom Karako cho biết thêm.

Tuy nhiên, khả năng Golden Dome bảo vệ đáng tin cậy trước kho vũ khí chiến lược của Nga trong tương lai gần là rất thấp.

Nga đã triển khai một số hệ thống tên lửa có khả năng xuyên thủng đáng tin cậy tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và tương lai.

Và tiến độ vẫn đang không ngừng phát triển. Khi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đi vào hoạt động, Nga sẽ có sẵn vũ khí mới.

Theo Mai Phương

Không phải Slovakia hay Hungary, thủ tướng một nước EU bất ngờ kêu gọi châu Âu bình thường hóa quan hệ với Nga để được hưởng năng lượng giá rẻ

