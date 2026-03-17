Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bệnh viện ở thủ đô Afghanistan hứng không kích, 400 người thiệt mạng

17-03-2026 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

Afghanistan cáo buộc Pakistan đã không kích và phá hủy phần lớn một bệnh viện 2.000 giường ở thủ đô Kabul, điều mà Pakistan đã bác bỏ.

Hãng tin AP dẫn lời phó phát ngôn viên chính phủ Afghanistan Hamdullah Fitrat cho biết một bệnh viện kiêm trung tâm cai nghiện ma túy ở thủ đô Kabul của nước này đã hứng không kích vào lúc 21 giờ ngày 16-3 (giờ địa phương).

Vụ việc đã khiến phần lớn bệnh viện 2.000 giường này bị phá hủy. Số người thiệt mạng lên đến 400 người và có thể còn tăng thêm, trong khi 250 người khác bị thương - phía Taliban tuyên bố.

Một bệnh viện ở Kabul - Afghanistan đã trở thành đống đổ nát và bốc cháy kinh hoàng trong đêm - Ảnh: X

Các đài truyền hình địa phương đã đăng tải các đoạn phim trên kênh X, cho thấy lực lượng an ninh dùng đèn pin để đưa những người bị thương ra ngoài trong khi lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa giữa đống đổ nát của một tòa nhà.

Ông Fitrat viết thêm trên X rằng các đội cứu hộ đang cố gắng khống chế đám cháy và thu hồi các thi thể.

Các đội cứu hộ nỗ lực thu hồi các thi thể và giải cứu những nạn nhân còn sống, trong khi bệnh viện ở Kabul - Afghanistan bốc cháy trong đêm - Clip: X

Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi các quan chức Afghanistan cho biết lực lượng nước này và Pakistan đã đấu súng dọc biên giới chung, khiến 4 người thiệt mạng ở Afghanistan. Căng thẳng giữa 2 nước đã leo thang sang tuần thứ 3.

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid lên án cuộc tấn công vào bệnh viện X, cáo buộc Pakistan “nhắm mục tiêu vào các bệnh viện và địa điểm dân sự để gây ra những tội ác kinh hoàng”.

"Chúng tôi kịch liệt lên án tội ác này và coi hành vi đó là trái với mọi nguyên tắc được chấp nhận và là tội ác chống lại nhân loại" - ông Mujahid viết.

Người dân và cảnh sát Taliban thu hồi mảnh vỡ của một quả đạn tại hiện trường - Ảnh: AP

Người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là ông Mosharraf Zaidi gọi các cáo buộc là "vô căn cứ", đồng thời khẳng định không có bệnh viện nào ở Kabul bị nhắm mục tiêu.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Pakistan Attaullah Tarar viết trên X vào đầu ngày 17-3 rằng quân đội Pakistan đã “thực hiện các cuộc không kích chính xác” nhắm vào các cơ sở quân sự ở Kabul và tỉnh Nangarhar phía Đông Afghanistan.

Ông Tarar nhấn mạnh “cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật và các kho chứa đạn dược” tại hai địa điểm ở Kabul đã bị phá hủy.

Trước đó, Bộ Thông tin Pakistan cũng khẳng định tuyên bố của ông Mujahid là “sai sự thật và gây hiểu nhầm”, với mục đích kích động dư luận. Bộ này cũng khẳng định các cuộc không kích từ phía Pakistan “chính xác và được thực hiện cẩn thận để không gây ra thiệt hại ngoài ý muốn”.

Theo Anh Thư

Người Lao động

Từ Khóa:
Afghanistan

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên