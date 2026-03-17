Tiết kiệm nhiên liệu giữa lúc giá dầu vượt 100 USD/thùng, một nước châu Á cho cả nước nghỉ thêm thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ ngày mai

Sri Lanka đã quyết định mỗi thứ Tư hàng tuần là ngày nghỉ lễ để tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung sau khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz .

Biện pháp này có hiệu lực từ ngày ngày mai (18/3), áp dụng cho các văn phòng chính phủ, trường học và đại học, tờ BBC đưa tin. Các dịch vụ công thiết yếu bao gồm y tế và cơ quan xuất nhập cảnh vẫn hoạt động bình thường.

Bộ Hành chính công Sri Lanka cho biết ngày thứ Tư được chọn một cách có chủ ý để tránh việc chính phủ phải đóng cửa 3 ngày nếu chọn thứ Sáu là ngày nghỉ.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với đại diện khu vực công và tư nhân trước khi công bố quyết định này.

Theo một báo cáo của EconomyNext , chính quyền Sri Lanka đã đồng thời khôi phục hệ thống phân phối nhiên liệu được áp dụng lần đầu tiên trong cuộc khủng hoảng ngoại hối năm 2022, phân bổ 15 lít mỗi tuần cho ô tô cá nhân và 5 lít cho xe máy thông qua Thẻ Nhiên liệu Quốc gia dựa trên mã QR.

Giá dầu Brent hiện đang giao dịch quanh mức 100 USD/thùng sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Gần 90% lượng dầu và khí đốt vận chuyển qua eo biển Hormuz năm ngoái là hướng tới thị trường châu Á. Sri Lanka không phải là trường hợp duy nhất đối mặt với rủi ro về nguồn cung năng lượng.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tuần qua. Nguồn: Trading Economics.

Ở châu Á, Thái Lan đã kêu gọi người dân giảm sử dụng điều hòa. Bangladesh áp dụng phương án cắt điện theo kế hoạch và dời lịch nghỉ lễ Ramadan. Philippines bắt buộc áp dụng hình thức làm việc tại nhà một phần. Trong khi đó, Myanmar áp đặt hạn chế lái xe luân phiên theo ngày.

Đối với Sri Lanka, quốc gia vẫn đang hoạt động theo chương trình của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sau khi vỡ nợ quốc gia năm 2022, đà tăng giá dầu kéo dài sẽ đe dọa trực tiếp đến sự phục hồi cán cân thanh toán mong manh của nước này.