Mỹ cân nhắc bỏ yêu cầu công bố báo cáo kinh doanh quý

Nguồn tin của Thời báo Phố Wall cho biết đề xuất này có thể được đưa ra lấy ý kiến trong thời gian tới, trong đó thay vì công bố hàng quý, doanh nghiệp sẽ chỉ phải công bố kết quả kinh doanh tối thiểu nửa năm một lần. Đề xuất này đã được chính quyền Tổng thống Trump đưa ra từ nhiệm kỳ thứ nhất của ông, với kỳ vọng giảm bớt chi phí và giúp các công ty không phải quá chạy theo kết quả kinh doanh ngắn hạn.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng cách làm này sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ và cho phép lãnh đạo tập trung điều hành hoạt động.

Thực ra, đề xuất này không phải mới, nhiều doanh nghiệp ở châu Âu và Anh đã áp dụng chế độ báo cáo nửa năm. Những người chỉ trích “chủ nghĩa lợi nhuận ngắn hạn” - trong đó có một số học giả, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cùng các lãnh đạo tài chính như ông Jamie Dimon - Giám đốc điều hành (CEO) của JPMorgan Chase và tỷ phú Warren Buffett - từ lâu đã cho rằng báo cáo hàng quý thúc đẩy doanh nghiệp chạy theo thị trường ngắn hạn, thay vì tập trung vào tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối nhấn mạnh rằng tính minh bạch là điều kiện thiết yếu cho thị trường công bằng và hiệu quả.

Giới phân tích cảnh báo việc loại bỏ báo cáo hàng quý có thể làm tăng rủi ro trên thị trường chứng khoán Mỹ, khiến nhà đầu tư mất niềm tin. Mọi thay đổi sẽ cần sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán (SEC).