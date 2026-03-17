Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ cân nhắc bỏ yêu cầu công bố báo cáo kinh doanh quý

17-03-2026 - 18:14 PM | Tài chính quốc tế

Giới chức Mỹ đang thảo luận về đề xuất bỏ yêu cầu công bố báo cáo kinh doanh hàng quý với các doanh nghiệp niêm yết, theo tờ Thời báo Phố Wall.

Mỹ cân nhắc bỏ yêu cầu công bố báo cáo kinh doanh quý - Ảnh: AFP

Nguồn tin của Thời báo Phố Wall cho biết đề xuất này có thể được đưa ra lấy ý kiến trong thời gian tới, trong đó thay vì công bố hàng quý, doanh nghiệp sẽ chỉ phải công bố kết quả kinh doanh tối thiểu nửa năm một lần. Đề xuất này đã được chính quyền Tổng thống Trump đưa ra từ nhiệm kỳ thứ nhất của ông, với kỳ vọng giảm bớt chi phí và giúp các công ty không phải quá chạy theo kết quả kinh doanh ngắn hạn.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng cách làm này sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ và cho phép lãnh đạo tập trung điều hành hoạt động.

Thực ra, đề xuất này không phải mới, nhiều doanh nghiệp ở châu Âu và Anh đã áp dụng chế độ báo cáo nửa năm. Những người chỉ trích “chủ nghĩa lợi nhuận ngắn hạn” - trong đó có một số học giả, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cùng các lãnh đạo tài chính như ông Jamie Dimon - Giám đốc điều hành (CEO) của JPMorgan Chase và tỷ phú Warren Buffett - từ lâu đã cho rằng báo cáo hàng quý thúc đẩy doanh nghiệp chạy theo thị trường ngắn hạn, thay vì tập trung vào tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối nhấn mạnh rằng tính minh bạch là điều kiện thiết yếu cho thị trường công bằng và hiệu quả.

Giới phân tích cảnh báo việc loại bỏ báo cáo hàng quý có thể làm tăng rủi ro trên thị trường chứng khoán Mỹ, khiến nhà đầu tư mất niềm tin. Mọi thay đổi sẽ cần sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán (SEC).

Theo Kiên Dương

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên