Iran vẫn cho phép tàu hàng đi qua eo biển Hormuz với điều kiện “đặc biệt”

17-03-2026 - 18:05 PM | Tài chính quốc tế

Iran tuyên bố chưa đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới.

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng được phát hiện trong ngày 16/3/2026 tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz (Ảnh: CNN)

Phát biểu tại họp báo ngày 16/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết tình trạng bất ổn do Mỹ và Israel gây ra đã buộc Tehran phải siết chặt giám sát đối với các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Theo ông, trong bối cảnh an ninh phức tạp, không quốc gia ven biển nào có thể cho phép tàu thuyền của đối phương di chuyển bình thường nếu điều đó có thể tạo điều kiện cho các hoạt động quân sự hoặc hành động gây hấn.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các quốc gia không tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại Iran vẫn có thể đi qua eo biển, với điều kiện phối hợp và được sự cho phép của lực lượng vũ trang Iran.

Liên quan đến các tuyên bố gần đây của giới chức Mỹ về khả năng máy bay không người lái của Iran có thể vươn tới bờ Tây nước Mỹ, ông Baghaei cho rằng đây có thể là cơ sở để dựng lên các kịch bản "cờ giả" nhằm tạo cớ cho các hành động leo thang. Ông nhấn mạnh các thiết bị bay không người lái của Iran không có khả năng bay quãng đường khoảng 10.000 km từ Vùng Vịnh tới bang California.

Theo ông Baghaei, lực lượng vũ trang Iran luôn công khai thông tin về các mục tiêu bị tấn công, bao gồm việc xác nhận khi tiến hành hoặc không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Brussels trước thềm cuộc họp Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin không nhận thấy vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc xử lý tình hình tại eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh NATO chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào theo hướng này và cũng không có dấu hiệu sẽ đảm nhận trách nhiệm tại khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã gia tăng sức ép đối với các đồng minh châu Âu nhằm tham gia bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời cảnh báo NATO có thể đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng nếu không hỗ trợ Washington.

Theo An Khê

VTV

Tiết kiệm nhiên liệu giữa lúc giá dầu vượt 100 USD/thùng, một nước châu Á cho cả nước nghỉ thêm thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ ngày mai

Phát hiện 13 siêu tàu chở dầu Iran liên tục di chuyển giữa chiến sự, thu về hơn 140 triệu USD/ngày nhờ Mỹ

Nhờ Huawei giúp sức, Trung Quốc có hãng đúc chip thứ 2 sản xuất được chip 7nm

Nhân viên cấp cao bỏ làm ngân hàng để bán trà sữa trân châu, thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm

Chưa từng có: Một tàu chở 50.000 tấn khí đốt vừa vượt eo biển Hormuz bằng "lối đi riêng", hé lộ tuyến đường đặc biệt của Iran

Bệnh viện ở thủ đô Afghanistan hứng không kích, 400 người thiệt mạng

