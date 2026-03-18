Toàn cảnh vụ trộm “khó đỡ” được camera ghi lại: Đột nhập bằng xe nâng, ôm 150g vàng cưỡi lừa tẩu thoát

18-03-2026 - 15:50 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ trộm hy hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến dân mạng khó tin khi nghi phạm dùng xe nâng phá cửa tiệm vàng rồi… cưỡi lừa rời khỏi hiện trường.

Vào ngày 10/2, đột nhập táo tợn vừa xảy ra tại thành phố Kayseri (miền trung Turkey), khi một nghi phạm sử dụng xe nâng để phá cửa tiệm vàng, sau đó tẩu thoát bằng phương tiện không ai ngờ tới: một con lừa.

Theo camera an ninh ghi lại, chiếc xe nâng được cho là đã bị đánh cắp trước đó, được điều khiển tới trước cửa tiệm vàng vào rạng sáng. Nghi phạm dùng càng xe nâng cạy tung cửa cuốn, tạo lối vào bên trong cửa hàng.

Sau khi đột nhập thành công, người này nhanh chóng xô đổ một tủ trưng bày chứa nhiều trang sức giá trị, làm vỡ lớp kính bảo vệ. Hắn sau đó cúi xuống gom số vàng nằm vương vãi trên sàn, cố gắng lấy được nhiều nhất có thể trước khi rời đi.

Clip hiện trường sự việc

Tuy nhiên, thay vì một chiếc xe hơi hay xe máy chờ sẵn để tẩu thoát, nghi phạm lại lựa chọn một cách “cổ điển” hơn: cưỡi lừa. Hình ảnh từ camera cho thấy con vật đứng đợi bên ngoài, và ngay sau khi hoàn tất vụ trộm, nghi phạm leo lên lưng lừa rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tổng số tài sản bị lấy đi khoảng 150 gram vàng, bao gồm nhẫn, dây chuyền và vòng tay.

Tên trộm dùng máy nâng để phá cửa

...và cưỡi lừa để bỏ trốn

Số vàng trộm được đã bị chôn ở dưới đất

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi, được xác định danh tính là M.Ç. Số vàng bị đánh cắp sau đó được tìm thấy trong tình trạng bị chôn dưới đất, giấu trong một túi rác màu đen. Video do cảnh sát công bố cho thấy lực lượng chức năng đào bới và thu hồi lại toàn bộ tang vật.

Ngoài ra, một đoạn video khác ghi lại cảnh nghi phạm bị khống chế và áp giải lên xe cảnh sát bên ngoài đồn.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nguồn: The Sun

Nguồn: The Sun

Đời sống & pháp luật

