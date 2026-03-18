Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu Nga ngày càng đắt hàng: Khách cũ ráo riết tìm mua sau 4 tháng tạm ngừng, giá tăng mạnh nhưng vẫn rẻ so với nguồn cung khác

18-03-2026 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Các tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung sau khi chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran khiến dòng chảy dầu toàn cầu siết chặt.

Các tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã nối lại việc tìm mua dầu thô của Nga sau 4 tháng tạm ngừng nhờ sự miễn trừ trừng phạt của Mỹ, Reuters dẫn lời 5 nguồn tin thương mại cho biết.

Theo đó, các công ty thương mại quốc doanh là Sinopec và PetroChina trong tuần này đã liên hệ với các nhà cung cấp nhằm tìm hiểu về khả năng mua dầu của Nga. Đây dự kiến sẽ là đợt mua đầu tiên kể từ tháng 11/2025.

Mặc dù chưa có thỏa thuận nào được ký kết tính đến 18/3, nhưng 2 nguồn tin cho biết các giao dịch có thể sắp diễn ra do giá dầu của Nga vẫn rẻ so với nguồn cung từ Brazil và Tây Phi dù giá cả và phí bảo hiểm tăng vọt do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Một công ty giao dịch dầu mỏ nhà nước cho biết các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đang đánh giá tình hình, bao gồm cả việc liệu thời hạn thanh toán và giao hàng có thể hoàn tất trong vòng 30 ngày (bắt đầu từ ngày 12/3) và áp dụng cho các lô hàng đã được bốc lên tàu hay không.

Một trong những nguồn tin cho biết các tập đoàn dầu khí lớn cũng có thể tìm cách mua từ các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc hoặc các nhà buôn có sẵn dầu Nga trong kho.

“Một số nhà máy lọc dầu tư nhân đã sẵn sàng bán lại, vì việc đó mang lại lợi nhuận hơn so với tự chế biến”, nguồn tin cho biết.

Dầu thô ESPO, loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga tại vùng Viễn Đông và dự kiến giao vào cuối tháng 4, được một nhà sản xuất Nga chào bán lần cuối với giá cao hơn 8 USD/thùng so với giá dầu Brent giao tháng 7.

Dữ liệu của Kpler cho thấy, nhập khẩu dầu thô từ Nga bằng đường biển của Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 1,92 triệu thùng/ngày trong tháng 2, khi các cơ sở lọc dầu tư nhân ồ ạt mua dầu với giá chiết khấu sâu sau khi nhu cầu từ Ấn Độ giảm mạnh.

Từ cuối tháng 10, các công ty dầu khí quốc doanh đã tạm ngừng mua dầu của Nga sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 công ty dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.

Dầu Nga không còn rẻ nữa

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
12:06 , 18/03/2026
10:45 , 18/03/2026
10:22 , 18/03/2026
10:18 , 18/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên