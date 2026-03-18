Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford phải rời biển Đỏ

18-03-2026 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ dự kiến đến Hy Lạp sửa chữa sau một vụ hỏa hoạn gần đây.

Hãng tin Anadolu dẫn lời các nguồn tin cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ dự kiến rời biển Đỏ để tiến hành sửa chữa tại căn cứ hải quân Mỹ trên đảo Crete của Hy Lạp, sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu vào tuần trước.

Tàu này đang được triển khai ở Trung Đông trong bối cảnh xung đột với Iran. Một quan chức cấp cao của Viện Hải quân Mỹ nói với US Naval Institute News rằng tàu này sẽ đến Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Souda Bay để sửa chữa trong hơn một tuần.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới.

Nhật báo Kathimerini của Hy Lạp trước đó cũng đưa tin tàu sân bay Mỹ sẽ quay trở lại Crete vào tuần tới.

Sự việc xảy ra sau khi một vụ hỏa hoạn bùng phát vào ngày 12-3 tại khu giặt ủi phía đuôi tàu, dẫn đến một chiến dịch khắc phục hậu quả quy mô lớn, khiến các thủy thủ phải sơ tán và hoạt động trên khắp tàu bị gián đoạn.

Theo các báo cáo, hơn 600 quân nhân đã mất giường ngủ và phải ngủ tạm trên sàn nhà và bàn.

Times of Israel dẫn lời một quan chức cho hay 200 thủy thủ đã được điều trị các vết thương do khói gây ra khi hỏa hoạn bùng phát. Phải mất nhiều giờ mới khống chế được đám cháy và nó đã ảnh hưởng đến khoảng 100 chỗ ngủ.

Hồi tháng 2, tàu sân bay này đã neo đậu tại căn cứ Souda Bay trên đảo Crete trong 4 ngày để tiếp tế trước khi hướng đến phía Đông Địa Trung Hải.

"Ngày 12-3, tàu USS Gerald R. Ford (CVN 78) đã xảy ra hỏa hoạn bắt nguồn từ khu vực giặt ủi chính của tàu. Nguyên nhân vụ cháy không liên quan đến chiến đấu và đã được khống chế" - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ.

Theo Anh Thư

Người Lao động

